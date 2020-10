Comitato a Crisetti “Delusi delle sue offese alla memoria di Emanuele Brunatto”

San Giovanni Rotondo, 19/10/2020 – (adnkronos) In una lettera aperta a Michele Crisetti, sindaco di San Giovanni Rotondo”, paese di Padre Pio, il portavoce del Comitato “Emanuele Brunatto” (dal nome del figlio spirituale del frate, uomo di carità e appassionato difensore di Padre Pio) si dice “stanco e deluso delle sue continue offese alla memoria di Emanuele Brunatto, offese fatte in modo sistematico negli ultimi 13 mesi, mettendo in atto sottili e viscide manovre, che non sono solo un oltraggio alla nostra intelligenza, ma soprattutto – afferma il portavoce Stefano De Bonis – hanno perpetuato una vera e propria continua violenza ai danni della nostra Comunità, di cui lei avrebbe dovuto difenderne i valori. Ci permetta di dirle che, facendo venir meno la sua presenza e non avendo delegato nessuno della sua giunta a presenziare istituzionalmente gli appuntamenti in programma, si è dimostrato non all’altezza dello scranno che occupa. Ma non è tutto. Nonostante il sacrificio di una vita intera, quella di Brunatto, spesa nella difesa di Padre Pio, abbia avuto pubblico riconoscimento, in presenza e in atti documentali, da Sua Eccellenza il Vescovo Moscone, i Frati Cappuccini, Gianni Letta, la Direzione Generale di Casa Sollievo della Sofferenza e dalla Segreteria di Stato Vaticano (in nome e per conto di Papa Francesco), a lei è sembrato eccessivo il riconoscere da Primo Cittadino, il merito di Brunatto nella difesa di Padre Pio”.

A detta di De Bonis, il sindaco “con la sua condotta, ha puntato il dito contro Brunatto, a dispetto della Chiesa e del Popolo della sua Città. Può spiegarci il perché? Di cosa lei accusa Brunatto per non aver meritato la presenza delle Istituzioni della nostra Città? Ci permetta di dirle che la sua assenza, ha prodotto uno sgarbo istituzionale imperdonabile nei confronti delle importanti autorità presenti ai vari appuntamenti, sia della Chiesa che del mondo civile. Snobbando l’importanza dell’evento – continua De Bonis – non ha voluto riconoscere pubblicamente e da Primo Cittadino, il sacrificio di una vita intera, quella di Emanuele Brunatto, vissuta con un valore a lei forse sconosciuto: difendere la verità. E nel difendere la genuinità di Padre Pio, Brunatto ha impedito il suo trasferimento in altro luogo, facendo diventare grande la Città di San Giovanni Rotondo”. (adnkronos)