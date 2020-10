Concorsi pubblici: i dubbi sanitari tra prove confermate e rinviate

In Italia il Covid-19 continua purtroppo ad essere una minaccia: il virus, di fatto, non è mai stato debellato completamente, ma soprattutto stiamo registrando negli ultimi giorni una preoccupante impennata dei contagi che ci richiama alla massima accortezza.

Difficile dire quali possano essere le cause di questo spiacevole trend, forse troppa “leggerezza” da parte di alcuni cittadini nell’affrontare il problema, forse disposizioni poco appropriate, quel che è certo è che, secondo i dati presentati nella sezione dedicata del sito Internet istituzionale del Ministero della Salute, disponibile a questo link, il giorno 10 ottobre si sono contati 5.724 nuovi casi, una cifra dinanzi alla quale è indispensabile innalzare i livelli di guardia.

Concorsi pubblici: prove rinviate e altre svolte regolarmente

Nel pieno di questa situazione, uno dei più grossi interrogativi riguarda lo svolgimento dei concorsi pubblici: in alcuni casi le amministrazioni pubbliche hanno optato per un rinvio delle prove, in altri invece i concorsi sono stati confermati e molti, anche piuttosto importanti per numero di candidati, si sono svolti proprio in questi giorni.

Gli esempi sono tanti: presso i padiglioni di Nuova Fiera di Roma, ad esempio, si sono appena svolti i concorsi per giornalisti RAI, i quali hanno richiamato nella Capitale 3.700 candidati, a Milano si è tenuta la prima prova per il reclutamento di nuovi impiegati da inserire presso i Centri per l’Impiego regionali, e via discorrendo.

Tra le prove che sono state rinviate, invece, si può menzionare quella per il Comune di Roma: l’amministrazione capitolina ha infatti disposto il rinvio della preselettiva al 2021, con l’auspicio che la situazione sanitaria sia più tranquilla e consenta lo svolgimento del test in un contesto di maggiore sicurezza.

Tanti nuovi concorsi in arrivo

Per le prossime settimane sono attesi diversi concorsi in tutta Italia, d’altronde è sufficiente visionare portali dedicati ai concorsi come Concorsi Pubblici per rendersene subito conto, senza trascurare che alcuni di essi erano stati già rinviati per via dell’emergenza sanitaria primaverile e quindi devono essere espletati dopo una fase di “stand by”.

Dinanzi a questa situazione, dunque, è legittimo porsi l’interrogativo su cosa sia più corretto fare: i concorsi pubblici devono essere regolarmente svolti oppure sarebbe opportuno rinviarli ad un periodo meno critico sul piano sanitario?

Premesso che, ovviamente, nello svolgimento di tali concorsi bisogna sempre rispettare con rigore le disposizioni anti-Covid, quindi è necessario indossare la mascherina, igienizzare le mani e mantenere un distanziamento di almeno un metro, il rischio che lo svolgimento di tali prove possa favorire la diffusione del contagio è considerato, da molti, concreto.

Quale sarebbe la scelta più corretta?

Da un lato ci sono le esigenze della Pubblica Amministrazione che deve reclutare nuovo personale nei ruoli più disparati, in molti casi anche con una certa urgenza, dall’altro c’è chi teme che radunare migliaia di persone in un ambiente chiuso, per quanto grande e spazioso possa essere, sia una scelta fortemente imprudente in una fase numericamente molto critica quale quella che si sta vivendo.

Legittimamente ci si chiede, dunque, quale sia la scelta più corretta, ma probabilmente una risposta univoca non esiste e anche gli esperti potrebbero avere dei pareri discordanti; il fatto che alcuni concorsi si stiano svolgendo regolarmente e altri, invece, siano stati rinviati, non fa che confermare una situazione di grande incertezza a questo riguardo. (nota stampa)