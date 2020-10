Landella sul coprifuoco: “I sindaci non possono sostituire chi ne ha responsabilità”

I sindaci contestano il passaggio del Dpcm sulla possibilità di chiudere piazze e strade, anche se nella versione aggiornata non è propriamente il “sindaco” il soggetto dell’azione.

Franco Landella è chiaro: “E’ arrivato il momento di decidere chi deve fare cosa fra Comune, Regione e Governo, quello che si sta facendo è un gioco antico di scaricare le responsabilità sul territorio”. Il primo cittadino sottolinea che, a riguardo, è sempre stato molto attento, come altri primi cittadini, insomma la guardia sul probelma è sempre alta: “Sono stato il primo a disporre la chiusura della villa, del cimitero, ho imposto l’uso della mascherina in zone più frequentate e davanti alle scuole, poi sono arrivati i provvedimenti di Regione e Governo, non possiamo sostituirci a chi è chiamato invece ad assumersi la responsabilità”.

Nella prima fase del lockdown, comunque, i sindaci avevano protestato perché ritenevano che alcune competenze gli fossero state sottratte, quelle in campo sanitario, per esempio, di cui, comunque, si occupano per le loro città, ora a loro, e anche a loro, si demandano alcune decisioni: “Ma era un’altra questione, anch’io mi sono inalberato in quella circostanza per una mancanza di comunicazione che non ci faceva arrivare i dati, quindi era difficile poter dare il nostro contributo”.

Vengono coinvolti anche da conoscitori del proprio territorio: “Si decidono chiusure “diversificate”? Bene, ma lo decide il governo poi noi possiamo incontrare le Asl, i Prefetti, non si fanno le cose a metà, è una questione di competenza e di mezzi a disposizione che non abbiamo e di competenze”.