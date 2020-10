Lovecchio “Movida, ma quale scaricabarile sui sindaci”

Bari, 19 ottobre 2020. Giorgio Lovecchio, vice-presidente della Commissione bilancio e membro della Commissione agricoltura, risponde all’ira dei sindaci sull’operato di Giuseppe Conte.

All’Anci, che reagisce alle misure del recente Dpcm, che concede ai sindaci la possibilità di chiudere vie e piazze qualora essi lo ritengano necessario, con un risentito «Scaricano tutto su di noi», Giorgio Lovecchio risponde: «Concedendo ai sindaci il potere di chiudere vie e piazze della loro città, il Governo non ha voluto fare lo scaricabarile, così come alcuni primi cittadini hanno dichiarato. Riteniamo che sia sbagliato fornire misure uguali a regioni che vivono emergenze e rischi diversi.

La Basilicata non può avere le stesse regole della Campania o della Lombardia, per intenderci. È quanto mai opportuno che ogni sindaco, da profondo conoscitore del suo territorio qual è, sappia intuire e comprendere le problematiche della sua città, prendendo decisioni che solo apparentemente potrebbero sembrare impopolari. Questo è il tempo del coraggio e della responsabilità. Nessun amministratore deve avere paura di fare ciò che considera giusto per la sua gente».

E conclude: «Non bisogna temere di diventare impopolari e perdere consenso. Se si agisce conciliando l’economia territoriale alla salute pubblica la gente lo saprà riconoscere. Questo non è il momento dei nascondimenti e dell’autocompiacimento. Ognuno di noi deve fare la sua parte. Il compito a cui sono chiamati i primi cittadini è di grande importanza. E nessuno come loro, dal loro osservatorio privilegiato, può svolgerlo al meglio».