Manfredonia. Cymodocea invasiva a Siponto: affidati lavori per rimozione

Manfredonia, 19 ottobre 2020. Determina dirigenziale del Comune di Manfredonia per la rimozione della folta vegetazione formatasi negli arenili tra “Canale San Lazzaro” e il “Panorama del Golfo”.

Rappresenta “un potenziale rischio di incendio che combinato alla presenza di cymodocea potrebbe produrre esalazioni maleodoranti“, si legge nell’atto. Da qui “si rende necessario ed indifferibile provvedere ad un’intervento urgente di taglio della vegetazione e successiva pulizia, nella zona anzidetta“.

“Atteso l’urgenza ed il modesto importo della prestazione nonché la limitata complessità dell’intervento, non potendo essere eseguito in Amministrazione diretta per mancanza di mezzi e personale idoneo è stato richiesto, per le vie brevi, un preventivo di spesa alla ditta (…) con sede a Manfredonia acquisito al prot. n. 39632 del 08.10.2020“.

Preventivo di spesa: complessivi € 5.953,60 di cui € 4.880,00 per imponibile ed € 1.073,60 per IVA