Manfredonia: ripristini definitivi Open Fiber 19-23 ottobre (FOTO)

Manfredonia (Foggia), 19 ottobre 2020 – Proseguono i ripristini definitivi delle strade di Manfredonia interessate nei mesi scorsi dai lavori di Open Fiber. Nello specifico, questa settimana sono in programma le riasfaltature – ai sensi del Decreto Scavi – delle seguenti arterie: Via Candelaro, Via degli Iris, Parco dei Cedri, Piazza delle Messi, Via degli Ulivi. Open Fiber, ai fini di una rapida esecuzione degli interventi, invita la cittadinanza ad attenersi alle prescrizioni dei competenti uffici comunali regolarmente esposte nelle aree interessate. Il cronoprogramma potrebbe altresì subire variazioni sulla base delle condizioni climatiche.

Open Fiber sta realizzando a Manfredonia una nuova rete di telecomunicazioni integralmente in fibra ottica, grazie a un investimento diretto di 5,5 milioni di euro interamente a carico dell’azienda. In larga parte della città l’infrastruttura è già a disposizione degli utenti (cittadini, imprese, pubblica amministrazione) garantendo performance inedite: velocità di connessione di 1 Gigabit al secondo e latenza inferiore ai 5 millisecondi.

Il cablaggio integrale in fibra ottica aumenta il valore economico degli immobili, abilitando servizi fondamentali per l’intera cittadinanza: smart working, didattica a distanza, telemedicina e molto altro. È opportuno ricordare che Open Fiber non vende servizi in fibra ottica direttamente agli utenti finali: per usufruire della connettività a banda ultralarga è possibile verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito openfiber.it, scegliere in base alle proprie esigenze il piano tariffario proposto da uno dei diversi operatori partner di Open Fiber e iniziare così a navigare sul web ad alta velocità. I lavori, avviati nel settembre dello scorso anno e finalizzati alla copertura di circa 15mila unità immobiliari, si concluderanno nei prossimi mesi. (nota stampa)

Fabio Melia – Relazioni con i Media e Comunicazione Area Sud

FOTOGALLERY