Morte Mastromatteo, oggi l’autopsia. Avv Ursitti “Mio assistito estraneo alle accuse”

Foggia, 19 ottobre 2020. In corso l’autopsia sul corpo di Michele Mastromatteo, il 47enne di Peschici scomparso il 25 settembre scorso e trovato senza vita quindici giorni dopo. L’esame è in corso a San Severo, a cura del prof. Cipolloni, e del consulente dei legali della famiglia della vittima: il Dott. Ritrovato (Medicina Legale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo)

Per i fatti risulta indagato il 40enne R.E.T., amico (conoscente) di Michele, iscritto nel registro degli indagati del Tribunale di Foggia con l’accusa di “omicidio e occultamento di cadavere“. R.E.T. risulta l’ultima persona ad averlo visto in vita. “Ha preso il mio giubbotto e le chiavi della mia auto ed è sparito”, aveva detto a “Chi l’ha visto?” negando ogni responsabilità.

“In giornata previsto an­che un esame da parte del Ris di Roma sulle larve ritrovate sul cadavere che aiuterà gli investigatori a stabilire con certezza l’epoca e il luogo della morte, e se questo corrisponde al luogo del ritrovamento del corpo“.

Nel corso dell’odierno speciale de “La vita in diretta“, di Rai 1, dichiarazioni del legale dell’indagato, l’avvocato Ursitti del Foro di Foggia, e particolari sul ritrovamento del corpo di Mastromatteo, che sarebbe stato in parte ricoperto da un cassone utilizzato per la frutta.