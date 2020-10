Nicola Gatta: “Sul trasporto pubblico locale siamo al caos più totale”

Foggia, 19 ottobre 2020. “Dopo l’emanazione dell’ultimo Dpcm, non capisco come faranno dal 23 ottobre gli studenti degli istituti superiori, soprattutto delle aree interne della nostra Provincia, a raggiungere gli istituti scolastici per entrare a scuola alle 9:00 o frequentare turni pomeridiani”. I dubbi del presidente della Provincia Nicola Gatta si concentrano, in particolare, sui trasporti, settore su cui richiama la nota segnalata alla Regione del 5 ottobre scorso.

“I presidenti di Regione hanno comunicato al Governo le difficoltà già incontrate per la riprogrammazione delle corse? Si sono accertati del numero di corse attive per gli studenti pendolari, prevedendo corse aggiuntive in caso di turni pomeridiani? La situazione del Trasporto Pubblico Locale era già insostenibile, come ho segnalato alla Regione Puglia con una nota il 5 ottobre, tra qualche giorno diventerà emergenziale, occorre intervenire subito”. Nel frattempo, il governatore Michele Emiliano ha convocato un incontro su scuola e trasporto pubblico “per decongestionare le linee”.