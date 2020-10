Nuovo dirigente per il Commissariato di Manfredonia: è Antonio Caricato

(statoquotidiano) Manfredonia, 19 ottobre 2020. Nella giornata odierna si è insediato a Manfredonia il nuovo Dirigente del Commissariato di P. S. di Manfredonia. L’incarico è stato assegnato al Dr. Antonio Caricato, Primo Dirigente della Polizia di Stato che per gli incarichi già svolti non è sicuramente un volto nuovo ma, grazie all’esperienza maturata sul campo conosce molto bene il territorio. Difatti, ha precedentemente diretto la Divisione Anticrimine della Questura di Foggia, precisamente dal 2012, anno in cui è stato promosso a Primo Dirigente e ancora prima, ha diretto la D.I.G.O.S. dal 2010 al 2011.

Negli anni in cui è stato Dirigente della Squadra Mobile, precisamente dal 2002 al 2010 ha coordinato importanti operazioni di polizia, ricevendo numerosi riconoscimenti premiali ed attualmente è componente del Mini-Pool Antiracket ed Antiusura presso al Prefettura di Foggia.

Il dr. Caricato sostituisce il dr. Muriana. La dirigenza al Commissariato di P.S. di Manfredonia, per il dr. Caricato, fu più che un’ipotesi già nel 2011, per la sostituzione al tempo dell’ex dirigente del Commissariato sipontino, dr. Antonio Lauriola. In seguito la decisione: il neo dirigente della Squadra Mobile fu il dottor Alfredo Fabbrocini, e il nuovo dirigente del Commissariato di P.S. di Manfredonia fu il dr. Luciano Di Prisco, già dirigente del Commissariato di Cerignola. Per il dottor Caricato fu stabilita la dirigenza della Digos della Questura di Foggia.

fotogallery enzo maizzi