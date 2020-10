Nuovo dpcm, continua annullamento eventi nel Foggiano

Foggia, 19 ottobre 2020. Il venticinquesimo Appuntamento con la Daunia, che si sarebbe dovuto tenere a Orsara di Puglia oggi, lunedì 19 ottobre 2020, è stato annullato.

“Nel rispetto delle nuove disposizioni sullo svolgimento dei convegni contenute nel nuovo DPCM, comunicate ieri sera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, non possiamo fare altro che rinviare un evento preparato con cura e passione, organizzato per accogliere in tutta sicurezza un numero limitato di persone. In questo momento storico, la cosa più importante è adottare ogni misura utile a contenere e contrastare l’ulteriore diffusione del contagio.”