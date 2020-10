San Marco in Lamis, 19 ottobre 2020. Con recente atto, il sindaco di San Marco in Lamis, Merla, ha disposto la chiusura dei plessi scolastici I.I.SS. “Pietro Giannone” di via Frassati e I.P.S.I.A. di via della Croce per una sanificazione degli ambienti. Il provvedimento segue la positività al COVID_19 di un insegnante dell’ I.P.S.I.A sito in Via Della Croce.