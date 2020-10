San Giovanni Rotondo, COVID: ad oggi 56 positivi e 82 in quarantena

AGGIORNAMENTO COVID-19: LA SITUAZIONE A SAN GIOVANNI ROTONDO

18/10: in quarantena 82 – positivi 56

15/10: in quarantena 69 – positivi 52

10/10: in quarantena 90 – positivi 54

08/10: in quarantena 66 – positivi 41

07/10: in quarantena 76 – positivi 40

05/10: in quarantena 77 – positivi 39

30/09: in quarantena 47 – positivi 39

23/09: in quarantena 35 – positivi 12

15/09: in quarantena 23 – positivi 5

01/09: in quarantena 12 – positivi 2

25/08: in quarantena 8 – positivi 2

17/08: in quarantena 20 – positivi 3