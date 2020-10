San Severo sarà videosorvegliata, progetto per 18 nuove postazioni

San Severo, 19 ottobre 2020. La Giunta Municipale, con proprio atto n. 198 in data 13 ottobre 2020, su proposta e relazione del Vice Sindaco Salvatore Margiotta e dell’Assessore ai Lavori Pubblici Luigi Montorio, ha approvato la seguente delibera: “D.L. 27/05/2020 RECANTE DISPOSIZIONI PER LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DA PARTE DEI COMUNI DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI NONCHÉ I CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE URGENTI STANZIATE DALL’ART. 5 COMMA 2-TER DEL DECRETO-LEGGE 20.02.2017 N. 14 IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 APRILE 2017, N. 48. PATTI PER L’ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DENOMINATO “SAN SEVERO SORVEGLIATA” E DEL RELATIVO QTE”.

LA GIUNTA COMUNALE ha provveduto ad approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “San Severo sorvegliata”, predisposto dai competenti uffici comunali, rientrante nei finanziamenti previsti dal decreto del Ministero dell’Interno datato 27.05.2020 con il quale sono state definite le modalità di presentazione da parte dei comuni delle richieste di ammissione ai finanziamenti per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni.

L’importo complessivo del progetto è pari a € 400.000,00 (Iva inclusa), che sarà finanziato dallo Stato nella misura di € 350.000,00 (Iva inclusa) e cofinanziato dal Comune di San Severo nella misura di € 50.000,00 tramite oneri di urbanizzazione. In particolare il progetto, meglio descritto nella documentazione tecnica depositata presso gli Uffici della IV Area del Comune di San Severo, prevede l’ampliamento della rete di trasmissione dati, il potenziamento della sala operativa e l’installazione di 18 nuovi siti di sorveglianza come sotto specificati:

NUOVE POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Via Marconi – Liceo Classico – Scientifico; Via Lucera – Scuola Andrea Pazienza; Zona Parco Verde; Via De Palma – Scuola elementare; Via T. Fiore; TLC33 Via Muccioli – Almirante; Via Gentile – ingresso parco; Via Cappuccini; Via Teresa Masselli – Viale Cappuccini; Piazza Cavallotti; Corso Gramsci – via Fortore; Zona CIP; Viale Due Giugno – viale San Bernardino; Viale Due Giugno – Liceo Scientifico Checchia Rispoli; Porta San Marco – via Tommasi; Via Groghan –Largo Cesare Battisti; Via Pietro Nenni –Via Stella Costa.

Via Terranova – Comando Polizia Locale – Centrale operativa Comune.

La Giunta ha dato mandato al Dirigente Competente ing. Benedetto Di Lullo per le successive attività ivi compreso la trasmissione del presente deliberato, unitamente alla documentazione di progetto, ai competenti uffici della Prefettura di Foggia per quanto di necessaria conoscenza e per i successivi adempimenti.