Scomparso Nicolangelo Balice: ricerche con droni

Foggia, 19 ottobre 2020. “Dal pomeriggio di sabato non si hanno più notizie del sig. Nicolangelo Balice di anni 81. L’ ultima volta è stato visto alla guida di una Ford Fusion azzurrino/grigio chiaro metallizzato targata CT931LM. Ai suoi familiari ha detto di voler andare a Carpino per far visita a dei parenti. Chiunque lo avesse visto può contattare i vigili o le forze dell’ ordine che stanno effettuando le ricerche. Condividete questo messaggio con i vostri contatti! Grazie a tutti per la collaborazione. Questa mattina c’è stato il coordinamento delle squadre dei Carabinieri, della Polizia Locale e di cittadini volontari. Verranno setacciati per primi l’ agro di Serracapriola e di Chieuti anche grazie all’ausilio di due droni”.

Comune di Serracapriola