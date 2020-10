Zapponeta. “La nostra comunità è sensibile al caso Chico Forti”

Zapponeta, 19 ottobre 2020. “La nostra comunità è sensibile al caso Chico Forti. Lo abbiamo fatto ieri nel corso della prima partita di calcio nel campionato di prima categoria, tra l’ASD Real Zapponeta e la virtus Andria scendendo in campo con le magliette con la dicitura “Giustizia per Chico”, e lo abbiamo fatto sugli spalti con gli striscioni che terremo fino alla fine della stagione. Ma lo abbiamo fatto già nei mesi scorsi con una mozione di giunta, apponendo anche uno striscione sul palazzo comunale. Siamo convinti che vada tenuta alta l’attenzione. Dobbiamo cercare di sensibilizzare più gente possibile, le istituzioni e portare il tema in ogni sede. Dobbiamo rendere giustizia a Chico e riportarlo in Italia“.

Lo dichiara il Vice Sindaco di Zapponeta Vincenzo Riontino.

