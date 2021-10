Accelerare l’adozione: cosa hanno aggiunto i DID all’ecosistema blockchain?

Come parte della ricerca in corso, mi sono concentrato sulla costruzione di uno standard condiviso. Questo potrebbe essere utilizzato nella costruzione dell’identità delle cose per la blockchain.

Man mano che la nostra comunità crea un chiaro quadro di standard, libereremo tutto il potenziale dell’interoperabilità blockchain tra persone, piattaforme e dispositivi.

Ecco come i DID accelerano l’adozione della blockchain nelle aziende.

Una rapida introduzione sui DID

Quando si interagisce online, l’identità digitale è la rappresentazione unica di una persona, un’organizzazione, un dispositivo IoT o un altro agente autonomo.

Per funzionare senza autorizzazioni, l’identità digitale ha bisogno di identificatori digitali decentralizzati (DID). Si tratta di stringhe (o token) univoche che identificano un’entità senza la necessità di un registro centralizzato. Un po’ come scambiare criptovalute su bitcoincode e restare completamente anonimi.

Sviluppati dal W3C Decentralized Identifier Working Group, questi DID rappresentano identificatori digitali verificabili e autonomi.

Se combinati con credenziali verificabili, i DID creano un’identità digitale portatile che aumenta il controllo individuale sui dati e aggira i provider di identità centralizzati.

I DID hanno quattro caratteristiche che modellano l’interoperabilità:

Restituzione della proprietà dell’identità digitale e dei dati ad essa associati al soggetto dell’identità tramite crittografia a chiave pubblica. Un tale cambiamento nella proprietà dell’identità rappresenta un cambiamento di paradigma nel modo in cui le persone sperimentano la propria vita digitale. Rappresentazione unificata dell’identità digitale per persone e entità non personali (es. dispositivi IoT). Ciò semplifica la gestione delle identità e facilita le interazioni tra le persone e altri oggetti intelligenti. Progettato pensando alla privacy per consentire ai proprietari di identità di ridurre al minimo la perdita di informazioni quando accedono a vari servizi. Costruito su standard e specifiche aperti, che hanno un grande potenziale di interoperabilità e portabilità.

Abbiamo stabilito con precisione in che modo i DID consentono credenziali a prova di manomissione, autenticità dimostrabile e verifica senza autorizzazione. Ora, diamo un’occhiata a cosa aggiungono i DID all’ecosistema blockchain.

DID e filiera medica

L’emergere della blockchain nella catena di approvvigionamento è una delle migliori applicazioni del DID. In combinazione con l’immutabilità dei dati a prova di manomissione, i DID consentono a più parti interessate di tracciare senza problemi gli articoli anche nelle catene di approvvigionamento più complesse.

DID e mobilità

Nell’industria automobilistica, i DID sono promossi dalla Mobility Open Blockchain Initiative (MOBI) all’identità del veicolo di nuova generazione (VID) che porta la rivoluzione digitale alla mobilità.

DID e DeFi per le macchine

I dispositivi alla fine saranno i maggiori utenti della blockchain. Pertanto, per partecipare al mondo connesso, i dispositivi avranno bisogno di un’identità.

DID e assicurazioni

I DID sono anche un elemento fondamentale della prossima generazione di contratti assicurativi digitali e prodotti per il trasferimento del rischio.

Guardando avanti

Poiché l’industria delle criptovalute e la tecnologia blockchain devono affrontare un controllo normativo più rigoroso, i DID possono essere una componente chiave dell’accettazione mainstream. Dato il modo in cui Big Tech continua ad abusare del suo status di gatekeeper e ostacolare la capacità degli utenti di spostare i dati tra piattaforme, DID faciliterebbe l’interoperabilità su larga scala.

Anche se ci sono più DID (che è sia probabile che preferibile), queste identità digitali ridurrebbero l’attrito e renderebbero più facile l’uso dell’intero ecosistema blockchain.

Come risultato di una maggiore protezione della privacy, sicurezza e autosovranità, gli utenti sarebbero in grado di navigare senza problemi attraverso le piattaforme in modi che oggi non sono immaginabili.

In attesa di accogliere il prossimo miliardo di utenti, dobbiamo dare la priorità all’usabilità globale rispetto al protezionismo dell’ecosistema.

Solo una volta stabilito un livello di identità digitale interoperabile possiamo inaugurare la prossima ondata di trasformazione blockchain. Vale a dire, dati del mondo reale sulla blockchain.

Che si tratti di “proof of presence” per la catena di approvvigionamento e NFT del mondo reale, “proof of safe-handling” per contratti assicurativi o “prova di temperatura” per controversie sulla consegna, i DID sbloccheranno un enorme valore tra i miliardi di dispositivi nel connesso mondo. (nota stampa)