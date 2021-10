Coalizione di centrodestra senza linea, fra spaccature e partiti deboli

Stato Quotidiano, 19 ottobre 2021. La Lega ha vinto solo a Lesina, Fi si è barcamenata fra spaccature del partito e accordo con i moderati, Fdi è entrata per la prima volta in consiglio comunale a Cerignola dove il risultato, rispetto alla sua coalizione, è il più lusinghiero. L’analisi dopo il voto delle amministrative si concentra, tuttavia, più sulla resa della coalizione nel suo complesso che sul singolo risultato perché è proprio sul secondo punto che mancano all’appello alcuni partiti. A S. Nicandro il partito di Salvini non si è presentato, lo stesso sarà a Manfredonia dove si vota il 7 novembre, il centro con l’Udc ha fatto il suo risultato a San Nicandro, dove porta fra i banchi due consiglieri comunali, ma non è stato determinante per i ballottaggi.

Fdi, con il suo coordinatore provinciale Giandonato La Salandra, distingue il partito dalla coalizione: “A San Nicandro Fdi ottiene un consigliere, certo ne avevamo tre ma abbiamo perso, a Cerignola ne abbiamo due, in termini di amministratori il partito cresce, questo non significa che stappiamo lo spumante”. Il cruccio è quello che è capitato a Sam Nicandro dove “il risultato del sindaco non è stato quello sperato e la sostituzione di Nicandro con il figlio non è stata vincente”. Elogia la performance di Berardi, il suo coraggio, da solo si è presentato agli elettori ed è stato premiato: “Il centrodestra deve cambiare le logiche di individuazione dei candidati sindaci, inoltre la Lega non è stata in grado di presentare una lista e la coalizione è arrivata azzoppata”.

Su Cerignola precisa: “Ha vinto l’anti-Metta, non il centrosinistra”, un “anti” che però il centrodestra non è stato in grado di coagulare: “Giannatempo si è preso sulle spalle un onere non indifferente in una competizione elettorale difficile in cui alcuni pezzi di Fi hanno seguito Metta, la Lega ha ottenuto un risultato minimo e dall’Udc ci si aspettava qualcosa in più”. Riguardo agli ex assessori della giunta Giannatempo che fu, riuniti nei “Popolari”, La Salandra smentisce quello che ritiene un convincimento: “Questa storia che i Popolari sono nel centrodestra non è vera, in Regione i 7 consiglieri comunali stanno con Emiliano”. Fra i successi di Fdi enumera un sindaco vincente a Celenza, Massimo Venditti, “iscritto a Fdi” e De Cotiis a Panni sostenuto in campagna elettorale dal consigliere regionale Giannicola De Leonardis. La discussione in programma nei prossimi giorni, in ogni caso, “riguarderà più la coalizione che il partito”.

Raffale Di Mauro, coordinatore provinciale di Fi, a proposito del crollo delle percentuali del partito a Cerignola (la percentuale del 3-4 ottobre è 1%) dichiara: “Fi ha pagato la coerenza a una coalizione, abbiamo lasciato lo spazio alle candidature degli altri. A Cerignola ex Fi sono andati con Metta, a S. Nicandro hanno sostenuto il candidato del Pd e M5s Vocale, abbiamo ricostruito il partito con Marinacci e otteniamo un consigliere”. La riflessione sull’esito delle amministrative in Capitanata parte da lontano: “Il centrodestra è quello nato da Berlusconi e Tatarella nel 1993 o è qualche altra cosa? Se ci diciamo di centrodestra siamo una coalizione ma abbiamo Fi nel governo, la Lega che gioca a fare l’ opposizione, Fdi sta all’opposizione, così non va, si deve avere una linea che parte dal livello nazionale e arriva nei territori”. A Manfredonia si potrà avere un esito diverso? “Se vincesse Rotice in una città da sempre appannaggio del centrosinistra sarebbe un risultato straordinario, abbiamo scelto un moderato e giochiamo una partita con una personalità di rilievo. Aggiungo che la Lega non ha presentato la lista nemmeno qui”.

Paola Lucino, 19 ottobre 2021