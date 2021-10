Manfredonia (Foggia), 19/10/2021 – “Un fatto di gravità inaudita sul piano istituzionale e dei comportamenti: oggi, una dei sei candidati sindaci di Manfredonia incontra l’assessore regionale alla Salute, Pierluigi Lopalco, in piena campagna elettorale solo per l’appartenenza politica al movimento a cui entrambi fanno riferimento.

L’assessore, anziché venire a Manfredonia per rendersi conto della situazione disastrosa in cui versa il servizio sanitario e l’Ospedale (smantellato dalla Regione che lui rappresenta), o anziché arrivare per incontrare, al massimo, tutti i candidati, utilizza il suo ruolo istituzionale per fare campagna elettorale a sostegno di una candidata.

Una circostanza inaudita che lede ogni principio di terzietà delle Istituzioni e compromette la lealtà dovuta nei confronti degli avversari e di tutti i cittadini, tanto più che questa manifestazione elettoralistica avviene all’interno di uno spazio dell’Asl, uno spazio di tutti i cittadini. I manfredoniani non hanno l’anello al naso e sapranno rispondere con ancora più decisione a chi continua ad utilizzare le istituzioni per irrorare, senza un limite, il proprio terreno elettorale”.

Lo riporta la Coalizione a sostegno del candidato sindaco Rotice.