Il ritmo travolgente di salsa e bachata

Passano gli anni ma la moda delle danze caraibiche sembra essere un fenomeno davvero intramontabile. Tra le diverse proposte offerte dalle scuole di ballo italiane si trovano infatti, accanto ai classici corsi di danza classica o moderna, anche insegnamenti di danze caraibiche.

Questi affascinanti stili di ballo si sono espansi sempre di più col passare degli anni e hanno ormai conquistato il mondo intero! Da un lato, moltissime persone apprezzano anche solo le diverse tracce musicali proposte dagli artisti del genere. Dall’altro, una sempre più ampia fetta di pubblico rimane ammaliata dalle incredibili movenze di chi pratica questi balli ed è spinta a imitarli, imparando i passi e le figure che li caratterizzano.

Nel mondo delle danze caraibiche, salsa e bachata sono sicuramente i due stili più conosciuti e apprezzati: basta frequentare qualsiasi scuola di latino americano per averne la conferma. Ma quali sono le differenze tra queste due tipologie di danza? Cos’hanno invece in comune?

Salsa e bachata, due stili inconfondibili

Seppur accomunate da un chiaro ritmo latino, salsa e bachata presentano alcune evidenti differenze, che sono ben visibili non solo da parte di chi ha un occhio esperto, ma anche da chi osserva questi balli per la prima volta da spettatore esterno.

Bachata e salsa vengono ballati entrambi in coppia: i passi caratteristici sono ovviamente diversi per l’uomo, che conduce la danza, e per la donna, che segue attentamente i movimenti e le diverse figure. Il risultato è la creazione di affascinanti coreografie, sempre più spettacolari a seconda del livello di esperienza dei due ballerini.

Ciò che però è chiaramente differente tra le due danze è la base musicale che viene suonata in sottofondo. Anche i “non addetti ai lavori” notano infatti subito la differenza di ritmica, così come si possono subito percepire le differenze nelle figure presentate.

Ballando la salsa si nota infatti un importante movimento che coinvolge le spalle, ma soprattutto i fianchi: questi ultimi sono in un certo senso il fulcro delle danze caraibiche ed è necessario padroneggiare i loro movimenti con maestria. Un’altra caratteristica della salsa è quella di presentare numerose figure che coinvolgono diverse rotazioni su se stessi, spesso anche più volte in sequenza.

È quindi necessario molto equilibrio, ma anche una naturale esperienza che va sviluppata col tempo. I movimenti dei ballerini devono essere decisi e sicuri: eventuali esitazioni sono infatti tipiche di chi sta apprendendo questa danza ed è all’inizio del suo percorso.

Diversamente, i movimenti della bachata sono sicuramente più sensuali e lenti e anche i suoi brani musicali riflettono movenze più tranquille e meno “energiche”, senza però risultare mai noiosi. I movimenti del corpo in questo sensuale ballo di coppia sono sexy e carichi di passione. Proprio per via della sua innata sensualità, la bachata è spesso preferita dalle coppie in cerca di un corso di ballo, incentivate dalla voglia di imparare un ballo romantico e passionale.

In evoluzione costante

Da quando sono nate, salsa e bachata hanno visto diverse evoluzioni nel corso del tempo. Mentre inizialmente lo stile era uniforme in diversi luoghi nel mondo, col passare degli anni alcuni ballerini hanno iniziato a personalizzare i movimenti, creando dei veri e propri filoni, accomunati comunque sempre dalle movenze tipiche delle originali danze caraibiche.

Praticare un corso di salsa e bachata può essere un’occasione non solo per imparare due dei balli più in voga del momento, ma anche per fare nuove amicizie, con cui organizzare poi imperdibili serate danzanti nelle diverse sale da ballo che propongono musiche latine: facile in questo contesto creare gruppi di persone affiatate e mosse dalla stessa passione.

Questi momenti di svago sono utili non solo per staccare la spina dallo stress e dalla quotidianità, ma anche per migliorare sempre di più il proprio livello di esperienza, apprendendo nuove movenze e figure tipiche sia della salsa che della bachata.