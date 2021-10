La medusa immortale: l’unica specie al mondo in grado di ringiovanire

Il suo nome scientifico è Turritopsis Dohrnii ed è forse uno degli esseri viventi più invidiato sotto certi punti di vista. Parliamo infatti di una specie molto particolare di medusa, conosciuta come medusa immortale. Non è solo un invertebrato in grado di sopravvivere in ambienti ostili, ma di rigenerarsi potenzialmente infinite volte.

Un medusa speciale, capace di rendersi immortale

Turritopsis dohrnii, comunemente chiamata da tutti medusa immortale è ad oggi l’unico essere vivente in grado di invertire il processo di invecchiamento. Questa medusa viene definita immortale non perché la linearità della sua vita tenda ad infinito, ma per un’altra particolarità. Infatti, è in grado di invertire il proprio ciclo di vita, regredendo al suo stadio primordiale. È l’unica specie in grado di fare una cosa simile ed è per questo motivo che da decenni continua ad affascinare il mondo scientifico.

Credits: Genga_Clicks via Pixabay

Potrebbe sembrare un film, ma in realtà è tutto reale: come Benjamin Button, anche questa medusa è in grado di ringiovanire con il passare dl tempo. Tutti noi definiamo comunemente con il termine medusa l’animale gelatinoso con i tentacoli da cui abbiamo paura di essere punti quando facciamo il bagno. Generalmente, questa forma è solo l’ultima forma del ciclo vitale di questi animali, ma per la medusa immortale invece no: si tratta di una delle infinite fasi della sua vita.

Le fasi del ciclo vitale delle meduse immortali

Generalmente tutte le meduse seguono un ciclo vitale molto simile; questa specie, invece, sembrerebbe aver scoperto la strada per l’eterna giovinezza… o quasi. In una prima fase anch’essa segue il processo naturale di ogni altra medusa. Prende vita sviluppandosi come larva da un uovo fecondato; dopo essersi depositata sul fondale marino, si sviluppa dando vita ad una colonia di polipi dalla forma cilindrica. Questa è la fase intermedia della vita di tutte le meduse, almeno di quelle non immortali. Da questa fase, si sviluppano le meduse come le immaginiamo noi, con i loro colori affascinanti.

Le diverse fasi della vita della medusa immortale. Via Wikimedia Commons

Non bisogna farsi ingannare o spaventare dal nome: la medusa immortale è un organismo piccolissimo. Nella sua fase adulta, all’apice dello sviluppo, non misura più di 4,5 mm di diametro. È grande all’incirca come un’unghia! È in questa fase che la medusa immortale è in grado di invertire il proprio ciclo vitale, mettendo in pratica la sua più grande peculiarità. Questo processo si verifica quando l’animale viene danneggiato oppure subisce condizioni fortemente stressante, in assenza di cibo. Al contrario di ogni altro essere vivente, questa medusa si fa piccola piccola, riassorbendo piano piano i suoi tentacoli. In questo modo perde le capacità motorie e torna a depositarsi sul fondale.

La medusa rimane in questa forma sferica e gelatinosa per 2-3 giorni; trascorso questo lasso di tempo, da una minuscola massa gelatinosa cambia nuovamente, sviluppandosi in un nuovo polipo. Successivamente, poi, si sviluppa nuovamente in medusa, di fatto rendendosi immortale.

Credits: Joseph82 via Pixabay

A questo punto è lecito porsi una domanda: le meduse immortali possono comunque morire? Sì, può accade in realtà. Le meduse sono, infatti, organismi molto delicati, spesso preda di altri animali che vivono nel mare. Inoltre, specialmente nella loro fase di polipi, questi animali sono completamente indifesi.

L’immortalità della medusa scoperta quasi per caso

Come tutte le migliori storie, anche la scoperta della medusa immortale avvenne per caso. Questo esemplare era conosciuto già dalla fine dell’800 ma la sua caratteristica più spettacolare venne alla luce solo negli anni ’80. I due scienziati Christian Sommer e Giorgio Bavestrello si trovavano in Liguria per studiare diversi esemplari di polipi e meduse presenti nel Mar Mediterraneo. Tra le varie specie raccolte, una attirò l’attenzione dei due ricercatori: esaminandola al microscopio, si resero conto che il suo ciclo riproduttivo procedeva al contrario.

Credits: Hiroshi Nakashima via Flickr

Dal punto di vista scientifico, il ciclo riproduttivo della medusa immortale ha aperto strade molto interessanti. Grazie a questo fenomeno, una cellula adulta specializzata per un determinato tessuto, può riformarsi come cellula per un altro tessuto. Lo studio del ciclo vita della medusa immortale potrebbe aiutare i ricercatori a capire come sostituire cellule malate o danneggiate con nuove cellulare dello stesso organismo per la rigenerazione dei tessuti.