Lavori in Via Manfredi: strada chiusa e rimozione forzata dei mezzi in sosta

Statoquotidiano.it, Foggia, 19 ottobre 2021. Anche oggi, chiusura al traffico veicolare con Istituzione di Divieto di Sosta Rimozione Forzata in Viale Manfredi tratto compreso tra Via Manfredonia e Piazzale V. Veneto per lavori di consolidamento della sede stradale programmati a partire dal 18/10/2021.

Percorsi consigliati per gli spostamenti da e verso la Stazione Ferroviaria ed il Terminal Bus.

In occasione dei lavori stradali in oggetto si è reso necessario disporre la chiusura al traffico veicolare con l’istituzione del Divieto di Sosta con “Rimozione Forzata” ambo i lati di Viale Manfredi tratto compreso tra Via Manfredonia e Piazzale V. Veneto dalle ore e 07:00 e le ore 17:00 per i giorni necessari per il completamento dei lavori stessi. In relazione agli specific tratti di volta in volta interessati il traffico sarà deviato sulle vie limitrofe.

Per quanto sopra, non potendosi escludere rallentamenti ed accodamenti si consigliano, con particolare riferimento all’afflusso verso la Stazione Ferroviaria ed il Terminal Bus “V. Russo”, ed al deflusso dalle precitate aree, i seguenti percorsi alternativi:

Per i Veicoli Provenienti da Via Manfredonia/Via A. D’Aragona, diretti verso la Stazione Ferroviaria ed il Terminal Bus “V. Russo” si consiglia il seguente percorso: V.le Fortore – Via Scillitani – Via Montegrappa – Via Monte Sabotino – P.le Vittorio Veneto, e viceversa per raggiungere Via Manfredonia;

Identico percorso viene consigliato ai veicoli provenienti da Via San Lazzaro; Via Sant’Alfonso M. De’ Liguori.