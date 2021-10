Marasco “Votiamo un Candidato Sindaco che non è mai stato in politica”

Manfredonia, 19/10/2021 – “È ora di guardare a qualcosa di nuovo. È ora di fare qualcosa di nuovo. Votiamo tutti, facciamo eleggere al primo turno del 7 Novembre un Candidato Sindaco che non è mai stato in politica o che non sia il lupo cattivo della politica, travestito della nonna di cappuccetto Rosso. Eliminare a priore chi si è candidato per conto di precedenti mafiosi politici, LESTOFANTI. Non credete alle favole, siamo quasi nel 2022 dopo Cristo, è possibile che esistono ancora gente demente politicamente”.

Lo riporta Giuseppe Marasco, Presidente presso Civilis Euronews che ha di recente ritirato la sua candidatura a sindaco di Manfredonia.