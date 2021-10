Noleggio a lungo termine: ecco perché conviene

Sempre più persone scelgono di noleggiare una vettura a lungo termine, in alternativa all’acquisto dell’auto. Ma di cosa si tratta? Il noleggio a lungo termine è un contratto che permette di disporre di una vettura per un periodo di tempo predefinito (in genere dai 12 mesi in poi) previa corresponsione di un canone mensile. Si tratta di una alternativa all’acquisto dei veicoli che ha ottenuto un notevole successo. In origine erano i professionisti a stipulare questo particolare contratto. Tuttavia, con il passare degli anni, sempre più consumatori si sono avvicinati a questo particolare contratto. Anch’essi, infatti, possono avere interesse a non acquistare un veicolo bensì a noleggiarlo per un discreto lasso di tempo, senza alcun obbligo d’acquisto.

Quanto costa il noleggio a lungo termine?

Per quanto concerne i costi, sicuramente non è semplice dare una risposta univoca a questo quesito. In genere, il costo del canone mensile da corrispondere alla compagnia di noleggio varia a seconda di diversi fattori. Il primo è il tipo di veicolo scelto. Scegliere una Mercedes noleggio lungo termine, ad esempio, ha un prezzo diverso rispetto ad una city car la quale ha un costo sicuramente minore (anche perché il suo valore è nettamente inferiore rispetto all’altro veicolo). Ovviamente, il prezzo cambia anche a seconda degli optional del veicolo. È chiaro che se si ha intenzione di noleggiare un veicolo full optional è necessario pagare un prezzo più alto rispetto al noleggio di un veicolo non accessoriato. Inoltre, il canone è influenzato anche dai km percorribili previsti dal contratto, e la scelta di aggiungere ulteriori servizi o meno (cambio pneumatici, veicolo sostitutivo, ecc.). Molte compagnie, infatti, permettono ai clienti di indicare i km che presumibilmente percorreranno in un anno e, sulla base di questo, sarà possibile ottenere un prezzo di favore. In parole povere, meno km saranno percorsi e minore sarà il costo del canone mensile da dover versare. In più, è possibile anche versare un anticipo come ammortamento di una quota della somma da corrispondere: in questo caso, le rate mensili saranno minori, poiché già coperte parzialmente. In questo modo è possibile ottenere un buon risparmio di denaro.

Cosa comprendono le rate del noleggio?

Uno dei vantaggi più importanti del noleggio a lungo termine dei veicoli è la semplificazione della gestione degli stessi. In parole povere, una volta concluso il contratto di noleggio a lungo termine, l’utilizzatore dovrà preoccuparsi esclusivamente di versare il canone, a tutto il resto penserà la compagnia. Le rate del noleggio a lungo termine, infatti, non coprono solo l’utilizzo del veicolo, ma anche alcune spese aggiuntive correlate all’utilizzo del veicolo. Ad esempio, la copertura assicurativa RC auto, la polizza kasko, quella furto e incendio, l’assistenza stradale 24 ore su 24 in caso di incidenti stradali, gestione post-incidente, tagliandi ordinari e assistenza straordinaria. In genere, ogni compagnia di noleggio offre questi servizi inclusi nel canone, con la possibilità di aggiungerne altri a seconda delle esigenze. In conclusione, grazie al noleggio a lungo termine è possibile semplificarsi la vita. (nota stampa).