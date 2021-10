Il nervosismo lo porta anche a dimenticare che negli scorsi anni mi sono occupato come professionista del problema proprio su incarico delle imprese insediate sull’area, compresa la sua, arrivando ad un passo dalla soluzione, oltre ad essermene occupato come amministratore (approvandone il progetto urbanistico ed ottenendo il finanziamento per le opere di urbanizzazione, tutte a carico dello Stato) e poi come cittadino che ha sempre avuto a cuore lo sviluppo di quell’area, prendendo posizione, scrivendone e denunciando i colpevoli ritardi accumulati dalle amministrazioni successive, da lui invece acriticamente e fattivamente sostenute, almeno fino a ieri.