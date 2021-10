Puglia, “Si è strusciato e mi ha afferrato il seno”: testimone a processo

Lecce, 19/10/2021 – (affaiitaliani) Andrà a processo il testimone di nozze che palpeggiò la sposa durante un ricevimento di matrimonio a Specchia nel Salento. I fatti risalgono al 29 maggio scorso.

Nell’udienza del 10 dicembre – si legge sul Quotidiano di Puglia – dovrà difendersi dall’accusa di violenza sessuale, davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Lecce. Interpellata dal giornale, la donna ha ricostruito così i fatti che dovranno essere accertati dal processo: “Durante il pranzo nuziale, sono andata vicino al bancone per chiamare mio marito. Una volta arrivata al bancone il testimone, che già da tanto tempo stava lì a bere, mentre ero girata di schiena si mise dietro le mie spalle appoggiando le sue parti intime su di me, e con le sue mani mi afferrò il seno, palpeggiandomelo, a tal punto che non riuscivo a liberarmi nonostante io gli dicessi di togliersi”. (affariitaliani)