Trombetta, Lega: “Centrodestra deve ripartire dai moderati”

Statoquotidiano.it, Foggia, 19 ottobre 2021. “Non possiamo sempre esimerci dalle analisi politiche. In provincia di Foggia servono all’interno del centrodestra delle valutazioni post elettorali.

Anche per rispetto degli elettori e di chi ci mette la faccia. È consolidato il fatto che le posizioni estreme allontanano il consenso e che la moderazione paga. Questo pone Forza Italia, paradossalmente, nonostante i suoi numeri, in una posizione di maggior appetibilità. Fratelli d’Italia non sfonda e la Lega ha un serio problema di riconoscimento al sud”.

Inizia così la nota inviata a Statoquotidiano.it dall’ Avv. Marco Trombetta, tra i candidati più suffragati del centrodestra cerignolano, sostenitore convinto della candidatura Giannatempo e militante da tempo tra le fila della Lega.

“Analizzando il voto del più grande comune al voto nella nostra provincia, Cerignola, la fotografia riflette quanto detto. I meloniani puri toccano a malapena il 10% (uniti alla civica del sindaco), la Lega crolla al 2,9% e i forzisti (quelli con i voti confluiti con Metta: Vitullo, De Monte e Dimmito) portano a casa 1500 voti in tre con quasi il 6%. Se li uniamo agli ufficiali (Distefano e Zamparese) toccano i 2000 voti con il fiato su Fratelli”.

“A Manfredonia, al voto tra meno di tre settimane, il centrodestra con Rotice è a trazione Forza Italia con Giandiego Gatta che fa da leader. La Lega non presenta la lista. Fratelli prova a fare la sua parte”.

“Foggia è stata sciolta per infiltrazioni mafiose con un sindaco imbarcato negli ultimi giorni dai leghisti per provare a tirare la volata alle regionali. Il tutto che la disintegrazione del centrodestra”.

“È chiaro che in queste condizioni il governatore Emiliano spadroneggia. E che il centrosinistra conquista Cerignola, ambisce a fare il colpo su Manfredonia e costruisce silenzioso il progetto della città capoluogo”.

“Per quanto mi riguardo, lancio il messaggio in casa mia: “squadra che vince non si cambia, ma quella che perde si rafforza”. Altrimenti altro che grande centro, ci sarà una grande asfaltata giallorossa alle politiche. Con buona pace per tutti. Come nel 2018″, conclude Trombetta.