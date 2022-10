“Ha violentato venti donne”: ginecologo pugliese “porcone” in Tribunale

FOGGIA, 19/10/2022 – Il 19 gennaio 2023 la vicenda del ginecologo barese G. M., accusato di violenza sessuale, tentata e consumata, e lesioni personali su venti ex pazienti, approderà in un’aula di Tribunale. La Procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio per il medico 69enne e l’udienza preliminare inizierà tra qualche mese dinanzi al gup Alfredo Ferraro.

Miniello, arrestato il 30 novembre 2021 per violenza sessuale aggravata su due pazienti, per averle molestate durante le visite, e dal 22 aprile scorso sottoposto per un anno alla misura interdittiva, è accusato di aver proposto alle sue pazienti rapporti sessuali come «cura» per il papillomavirus e per prevenire il tumore dell’utero. Avrebbe prospettato loro, cioè, «possibilità di guarigione clinica dalla patologia – si legge in una della imputazioni – attraverso la terapia mediante la diretta trasmissione di anticorpi, cioè avendo rapporti sessuali con lui».

Durante le visite, poi, il medico avrebbe molestato le donne palpeggiando parti intime o tentando di baciarle. In una occasione «dopo aver terminato la visita – ricostruisce la Procura sulla base delle denunce – , si avvicinava alla ragazza mentre era intenta a rivestirsi, chiedendole di mostrargli il seno, quindi, senza effettuare alcuna visita senologica, da lei peraltro non richiesta, le afferrava con mossa repentina entrambi i seni che stringeva e accarezzava dicendole “a me piacciono le donne con il seno piccolo” a solo scopo di libidine perché, con modalità tecnicamente non corrispondenti a quelle della palpazione senologica finalizzata alla prevenzione del carcinoma mammario». (gazzettamezzogiorno)