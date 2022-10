Manfredonia. L’appello di Mimma Tomaiuolo: “Costretta a vivere in una tenda, aiutatemi vi prego”

La tragedia sociale di Mimma Tomaiuolo si è consumata martedì, quando è stata costretta, con l’intervento della forza pubblica, a lasciare il pianterreno, sito in Piazza Baroni Cessa a Manfredonia, nella quale viveva da un decennio, unitamente al proprio figlio minore.

Una vita densa di difficoltà, alimentatesi, soprattutto in questi ultimi anni, dall’impossibilità di trovare un lavoro per sbarcare il lunario e far fronte alle proprie esigenze di vita e quelle del proprio figlio.

Se non bastasse, come dalla stessa precisato, da almeno dieci mesi le sarebbe stato revocato il reddito di cittadinanza, per motivi che le sarebbero sconosciuti ed eccoti l’indigenza assoluta, quella che ti toglie la dignità di essere umano e ti costringe a vivere accampata in una tenda da campeggio proprio nella Piazza Baroni Cessa, simbolicamente a pochi metri dalla sua precedente casa.

Come è possibile passare con le auto ed essere indifferenti di fronte a tanta sofferenza che traspare dal viso spaventato sul quale scorrono lacrime e che evidenzia il suo stato di disperazione. Sono ben note le difficoltà economiche in cui versa il Comune di Manfredonia, determinate soprattutto dai tagli di danaro operati dallo Stato in questi anni.

Quel danaro era essenziale soprattutto per far fronte a numerose situazioni di indigenza.

Uno Stato che spende miliardi di euro per finanziare una guerra e per l’accoglienza di chi scappa dalla guerra e da rivolte sociali (sarei d’accordo per chi scappa dalla guerra), ma lascia nella disperazione i propri cittadini, non solo di Manfredonia ma nel territorio nazionale. Mimma non è un caso isolato, nel prossimo futuro ve ne saranno migliaia e migliaia in situazione emergenziale prima ed indigenza poi.

E’ pacifico che i rappresentanti istituzionali, quindi, tutti i sindaci d’Italia, vivranno l’emergenza della povertà, per cui sarebbe opportuno cominciare sin da ora ad interfacciarsi con il nascente governo per trovare soluzioni adeguate alla dilagante povertà.

Nelle more, aiutiamo Mimma a ritrovare la propria dignità in ogni modo e con ogni mezzo, togliendola dalla vergogna di vivere accampate in pieno centro in una tenda mentre la vita sembrerebbe scorrere normalmente, mentre di normale non c’è proprio nulla.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 19 ottobre 2022.