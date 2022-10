Manfredonia, morte Matteo Spagnuolo, la famiglia “Vogliamo giustizia”

Manfredonia, 19 ottobre 2022. “Chiediamo espressamente alla Polizia di Stato di espletare ulteriori indagini, di fare chiarezza, il tutto per avere giustizia“.

Sono passati 3 anni dalla morte di Matteo Spagnuolo, 46enne già Maresciallo dell’Esercito italiano, deceduto prematuramente lo scorso 20 ottobre 2019.

Nel 2019, attraverso delle dichiarazioni rilasciate a StatoQuotidiano, la famiglia Spagnuolo, mamma Lina, i figli Francesco e Alessandro, nel “ringraziare i numerosi cittadini che, il giorno del funerale e successivamente, hanno espresso la loro vicinanza per la scomparsa di Matteo“, hanno inteso ricostruire – secondo una loro versione – quanto avvenuto nel giorno del decesso.

“La ricostruzione”

“Nel tardo pomeriggio del 20 ottobre, i vicini di casa hanno sentito delle urla di aiuto (da uno appartamento in via Gargano,ndr) e hanno chiamato il numero unico di emergenza”. “Qualcuno dei vicini”, racconta la famiglia, “si è avvicinato alla porta dell’abitazione dove era presente Matteo” che avrebbe risposto: “Voglio a Mamma“, con la donna in quel momento “presente in un’altra abitazione distante 180 metri a piedi”.

“Arriva una prima pattuglia della compagnia Carabinieri di Manfredonia che non può accedere all’interno dell’appartamento”. “Arrivata la mamma di Matteo”, la donna “apre la porta di casa e i Carabinieri restano sul ciglio della stessa. I Carabinieri vedono dei vetri a terra nel corridoio”. Questi vetri sarebbero “quelli della porta della camera da letto – da fuori la camera verso dentro – come se, in stato di incoscienza, Matteo avesse voluto chiamare la mamma, pensando fosse in camera e vi avrebbe urtato contro”.

“Inoltre vi era anche un vetro di una cristalliera, di un’altezza di 1 metro circa, posta a fianco alla porta del bagno con il solo vetro superiore rotto”. Questo come se Matteo “si fosse appoggiato sopra per entrare nel bagno”.

“La mamma entra in camera da letto e trova Matteo”. Il figlio la stringe “chiedendo di aiutarlo”. “La mamma chiede aiuto ai carabinieri sapendo che questi erano rimasti sul ciglio della porta. I Carabinieri entrano e, senza l’uso della forza, portano Matteo sul pianerottolo”. Pianerottolo “adiacente alla porta d’ingresso posta al piano 4° di via Gargano 31 a Manfredonia”, come raccontano i familiari.

“I Carabinieri, visti i vetri in casa, esclusivamente per l’incolumità di Matteo applicano le manette ai polsi dell’uomo”. “Cosa dichiarata anche dagli stessi militari a tutti i parenti ed amici in pronto soccorso”. “Pertanto – specifica la famiglia – è categoricamente vietato pensare o asserire che Matteo fosse stato violento con qualcuno, tanto meno con la madre”.

“In questo lasso di tempo sopraggiunge un’altra pattuglia di CC e viene chiesto l’intervento del 118”.

Quindi “arriva una prima Ambulanza senza medico, ed i carabinieri protestano chiedendo l’intervento medico”. “Per quanto mi faccia male che mio fratello sia stato ammanettato- dice Francesco Spagnuolo – va precisato che: i Militari hanno agito per la sicurezza pubblica. Con l’arrivo degli operatori del 118 anche i carabinieri sono dovuti e devono sottostare alle direttive dei Sanitari, che non hanno fatto togliere le manette”.

“Arriva una seconda ambulanza con il Medico, presumo Medico Generale non Medico rianimatore”. “Le direttive e procedure di Primo Soccorso – spiega Francesco – sono identificate con delle lettere A-B-C-D detta anche catena della vita e dove non si passa dalla A alla C senza passare dalla B. Pertanto è un ordine procedurale A B C e D. Dove alla lettera A la posizione del paziente deve essere rigorosamente questa. Braccia parallele al corpo”.

“Matteo ha subito un affaticamento di circa 30 minuti, per via dello sforzo psicofisico prima dell’ intervento dei CC, ed un successivo sforzo/ affaticamento polmonare per via della posizione di ammanettamento con la faccia per terra sul pianerottolo, dovendo sollevare il peso del torace ad ogni respiro 40 minuti circa”. “Va ricordato che Matteo – in questo lasso di tempo – era un paziente a disposizione dei sanitari”, racconta Francesco.

“Il Medico intervenuto, sempre con Matteo ammanettato, decide di effettuare più di una sostanza al vaglio degli inquirenti”. “Con il predetto affaticamento e in difficoltà respiratoria decide di spostare Matteo con la sedia portantina”. “Matteo viene seduto sulla sedia e bloccato a livello del torace, fatto entrare nell’ascensore con altre persone”.

“L’ascensore è 1 metro per 1 metro dove il tempo di discesa è di 1 minuto circa. Un minuto dove l’affaticamento respiratorio della crisi, la posizione a terra ammanettato, l’eventuale/i siringa/ghe, la posizione seduta con torace bloccato, il luogo chiuso dell’ascensore, sono tutte ipotesi di concausa del decesso”. “Dove la parola ipotesi e già semplicistica”.

“Portato al piano terra – come riportato nel racconto dei familiari – Matteo viene spostato sulla barella. Qui, i presenti, si sono accorti che Matteo era in arresto cardiaco, o meglio: il cuore era completamente fermo”.

“Il defibrillatore automatico scarica solo quando verifica delle aritmie che sono indice di arresto de cuore, non di certo a cuore fermo. A cuore fermo si applica subito la RCP Rianimazione Cardio Polmonare Manuale”, dice Fracesco. “Somministrare ossigeno non è aria. L’aria è una miscela con solo il 21% di ossigeno. Il pallone AMBU in questi casi ha un ingresso specifico per l’ossigeno”, racconta il fratello dell’uomo.

“Matteo è uscito morto dal portone di casa sua alle 16.53 del 20/10/2019, ammanettato anche in ambulanza e dove le manette sono state tolte solo al Pronto Soccorso. Per uno che non ha mai dato uno schiaffo questa è una morte da BESTIA. Serve chiarezza“.