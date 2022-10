Manfredonia, “Pagamento TARI ad una persona defunta da oltre due anni”

MANFREDONIA (FOGGIA), 19/10/2022 – “A proposito della nota diffusa dall’Ing. Gianni Rotice, Sindaco di Manfredonia il 16/10/2022. Vedo che il nostro Sig. Sindaco è stato molto solerte nel replicare, lui si con molto livore ed eccessiva polemica, alla consigliera di minoranza dr.ssa Anna Maria Valente che su questo quotidiano denunciava il “caos TARI” che tantissimo disagio sta creando ai cittadini di Manfredonia.

Vedo che il sig. Sindaco, anziché ammettere l’evidente caos del servizio TARI e dare delle risposte appropriate ai cittadini, polemizza pretestuosamente. Visto che il nostro sig. Sindaco risponde in maniera solerte solamente alle pubbliche denunce sui social, approfitto di questa testata giornalistica per avere una risposta a quanto da me denunciato con la mail del 5 ottobre scorso, indirizzata a urp@comune.manfredonia.fg.it; sindaco@comune.manfredonia.fg.it e che qui di seguito riporto integralmente:

“Spettabile COMUNE DI MANFREDONIA Servizio Entrate Scrivo la presente in nome e per conto di ..omissis.., erede della defunta …omissis…, per manifestare tutto il nostro disappunto per aver ricevuto, tramite l’attuale inquilino, l’allegato “AVVISO DI PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI – ANNO 2022” intestato a …omissis…., deceduta a Manfredonia sin dal 5 ottobre 2020! A seguito del decesso, io stesso, ho consegnato a questo Comune, con protocollo 403/61 del 13 ottobre 2020, l’allegata comunicazione di cessazione dell’occupazione dell’abitazione, tenuta a disposizione priva di mobili, suppellettili ed utenze.

Il Sig. Sindaco di Manfredonia, che mi legge in copia, dovrebbe fare meno selfie ed essere, invece, più attento a quanto succede negli uffici amministrativi di questo Comune, dei continui disagi che creano ai cittadini di Manfredonia! Per la loro estrema superficialità nell’espletare i propri compiti: non si spiega diversamente l’invio dell’avviso di pagamento TARI ad una persona defunta da oltre due anni e nonostante la comunicazione di cessazione!

Rimango in attesa di Vs comunicazione di annullamento dell’avviso di pagamento oltre che delle Vs dovute scuse per il disagio creato. Distinti saluti. Pregiatissimo sig. Sindaco, non sono, come Lei definisce chi lo critica, un “leone da tastiera, ma solo un privato cittadino che ha scritto ad una Sua struttura amministrativa ed a Lei per conoscenza, per manifestare un disappunto e che dopo undici giorni né Lei né la Sua struttura amministrativa ha replicato. Spero adesso di avere un riscontro alla mia mail sopra riportata. Grazie alla redazione di “Stato Quotidiano””.

Lettera firmata, Manfredonia 19 ottobre 2022.