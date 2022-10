Manfredonia, un solarium di circa 2.200 mq al porto turistico

MANFREDONIA (FOGGIA), 19/10/2022 – La “Gespo s.r.l.”, titolare della concessione riferita al porto turistico di Manfredonia Marina del Gargano, ha presentato un avviso pubblico al Comune di Manfredonia per “realizzare sulla mantellata del molo di sottoflutto con accesso diretto dal viale pedonale dello stesso, di un solarium di circa 2.200 mq. attrezzato con ombrelloni e pergole, con annessi servizi alla balneazione consistenti in un piccolo bar con annessa reception e un bagno disabili a servizio dei fruitori del porto e che, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione”.