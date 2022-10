Siponto, conclusa la campagna scavi: “Abbiamo l’oro sotto i piedi!”

MANFREDONIA (FOGGIA), 19/10/2022 – “Si è ormai conclusa, la scorsa settimana, la campagna di scavi al parco archeologico di Siponto che ha visto protagonisti gli studenti e i docenti delle rispettive facoltà delle Università di Foggia e Bari.

In questo loro soggiorno a Manfredonia ho avuto modo di conoscerli quasi uno per uno, di leggere nei loro occhi la stanchezza delle giornate di studio sul campo e, al contempo, l’entusiasmo della scoperta. Un entusiasmo contagioso per chi lo ha vissuto ma non per la classe dirigente che guida, a vario titolo, la città.

𝐅𝐨𝐫𝐬𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐞̀ 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐬𝐚, 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐞 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐞: 𝐚𝐛𝐛𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐥’𝐨𝐫𝐨 𝐬𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐢 𝐩𝐢𝐞𝐝𝐢!

In quell’area di circa 20000mq(?) è conservato il futuro di Manfredonia, quello dei nostri figli e quello dei nostri nipoti. È conservato il futuro delle attività commerciali della nostra città e quello delle nostre famiglie. Si parla tanto di disoccupazione, di fuga di cervelli, di mancanza di opportunità e invece? Eccola qui l’opportunità! E’ celata sotto appena un metro di terra il nostro benessere che tanto attendiamo dai tempi del petrolchimico, prima, e del contratto d’area poi. Abbiamo bisogno di consapevolezza, di quel sentimento che ci rende certi della bellezza e ricchezza della nostra storia e della nostra terra.

Le opportunità le abbiamo, ma non le vediamo…”