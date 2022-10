Stupite i clienti regalando articoli griffati col nome aziendale

Se la pubblicità come si sa è l’anima del commercio, le nuove idee messe sul campo ampliano questo concetto. Che cosa significa questo? Da diverso tempo ormai molte aziende hanno cambiato la modalità per far conoscere la propria realtà a più persone possibili. Certo, è rimasta la classica visione di cartelloni pubblicitari, striscioni, manifesti negli angoli delle strade così come sulle vetrate dei vari negozi ma imprimere nome e logo sugli oggetti che utilizziamo in ogni momento della nostra giornata ha rappresentato, e rappresenta tutt’oggi, una vera e propria rivoluzione sotto tani punti di vista tra cui quello dell’immediatezza del messaggio da veicolare e, non meno importante quello del prezzo.

Acquistare dai siti specializzati e trasformare quel prodotto in qualcosa di personale

Ecco che allora le tante aziende, piccole o grosse, fanno un buon acquisto in termini di numeri per quanto riguarda gli oggetti a cui abbiamo fatto riferimento in precedenza: prenderanno quindi diversi stock di bottiglie, borse, agende, quaderni, zaini, tazze borracce personalizzate, bicchieri, penne, pen drive e così via, tutte cose che portiamo non noi durante la giornata, sia se siamo a lavoro sia se siamo in giro per il tempo libero con la famiglia o con gli amici. Ci avete mai pensato? Il periodo di Natale è solitamente quello più indicato, in cui le aziende sono solite regalare qualcosa ai propri dipendenti, un oggetto con su impresso il logo del datore di lavoro. Tuttavia, negli ultimi anni questa consuetudine ha superato la ‘logica natalizia’ e ormai tutte le occasioni così come tutti i momenti dell’anno sono buoni per far uscire gli articoli griffati.

Una modalità che porta numerosi vantaggi

Ovviamente un lavoro e un’idea del genere sono fatti per avere dei risultati, in questo caso immediati e con un grosso riscontro. La pubblicità sì ha delle ‘regole’ non scritte ma be precise. Ci sono inevitabilmente de vantaggi: in questo caso di maggiore visibilità. Pensate solo al fatto di utilizzare al lavoro o nel tempo libero una penna, una cover per il cellulare, una t-shirt e pensare allo stesso modo che tutti quelli che sono con voi e tutti coloro che passeranno accanto a voi avranno la possibilità di guardare questi oggetti, farsi un’idea, incuriosirsi e, perché no, acquistare un prodotto da quella determinata azienda.

Scegliete gli articoli che vanno per la maggiore

Non solo, i diversi articoli sui cui poter imprimere sono tanti e tali che non rimarrà che l’imbarazzo della scelta. Qualche esempio? Potrete acquistare appunto borracce, bottiglie di alluminio con opzione di stampa a full color 360° a 1,93€ e bottiglie di vetro con tasca in neoprene 500 ml a un prezzo pari a 1,79€. Una determinata azienda potrà scegliere quale linea seguire, magari rifarsi alla moda del momento, decidere se indirizzare un certo tipo di prodotti a donne, uomini o creare prodotti griffati solo per i bambini. Insomma, non si avrà che da impostare un buon lavoro e affidarsi alla condivisione quotidiana delle persone che portano, indossano, regalano un certo articolo ‘marchiato’.