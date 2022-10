Totaro: “Potenziamento ospedale di Manfredonia? Stento a crederci”

MANFREDONIA (FOGGIA), 19/10/2022 – “Dall’ultimo incontro tra Asl, Sindaco e dipartimento sanità della regione Puglia è stato stilato un cronoprogramma e un elenco di azioni dettagliate per potenziare l’Ospedale di Manfredonia.

Sono anni che si susseguono incontri tra i politici rappresentanti del nostro territorio e i vertici istituzionali, senza un reale miglioramento della situazione della nostra sanità: l’assetto Ospedale/Territorio è sotto gli occhi di tutti. Questa volta stento a credere che la situazione sia diversa, perché medesimo è il metodo adottato: fino a quando non ci sarà un cambio di passo e non si analizzano in profondità le cause del disservizio, i proclami politici resteranno tali e quindi privi di risultati.

Tornando all’ultimo incontro, mi sorge spontanea una domanda: qual è il contenuto del cronoprogramma? Anche di questo deve rendicontare il sindaco, fa parte degli oneri dell’attività politica. Infatti, sarebbe molto utile conoscere nel dettaglio i punti di questo cronoprogramma, gli obiettivi e le tempistiche di attuazione, per evitare – come nel passato recente e non – che risultino solo proclami vuoti. L’istituzione della commissione sanità comunale bocciata dalla maggioranza, da me richiesta, avrebbe avuto un ruolo molto importante soprattutto in questo caso. Difatti, la commissione, (oltre ad attività di programmazione, consulta e ricezione di istanze), avrebbe potuto analizzare in maniera cadenzata, insieme al direttore sanitario e al direttore generale dell’ASL, lo stato del cronoprogramma, assicurando l’adempimento degli obiettivi preposti.