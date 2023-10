Andos Foggia: 5 camminate in rosa, visite ed ecografie senologiche

FOGGIA – Anche quest’anno Andos Foggia ha organizzato diverse iniziative nell’ambito dell’#ottobrerosa caratterizzato da ben 5 camminate in rosa in tutta la Capitanata affiancando la UISP Foggia Manfredonia per promuovere la cultura della prevenzione, alcune già fatte ed alcune ancora da effettuare (Manfredonia 8/10, Monte Sant’Angelo 15/10, Mattinata 22/10, Cerignola 21/10 e San Giovanni Rotondo 29/10), ha dedicato una giornata alla Cura dell’arte il 6/10/2023, realizzando un flash mob nazionale, ha partecipato al Festival del CardioDragon Boat a Bari, ecc… ecc… ma sicuramente il nostro fiore all’occhiello sono le giornate dedicate alla prevenzione del cancro al seno, con visite ed ecografie senologiche per donne dai 30 ai 40 anni, ed anche quest’anno ne abbiamo in programma 2, la prima sarà domenica 22 ottobre 2023, presso il Policlinico Riuniti di Foggia e la seconda é in corso di definizione per Casa Sollievo.

Sulla locandina vi sono tutte le indicazioni come procedere alla prenotazione.

Ringraziamo anticipatamente i medici della Diagnostica senologica e della chirurgia senologica che ci regalano il loro tempo libero, dedicando la domenica a questa nobile atti.