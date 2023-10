“Ciao Michele, grande lavoratore. Una persona onesta, come ormai non ce sono più”

Manfredonia – Grande cordoglio a Manfredonia per la scomparsa di Michele Castigliego, imprenditore 58enne del centro sipontino, deceduto stamani nell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

I funerali di Michele si svolgeranno nella Parrocchia Santo Spirito domani, 20 ottobre 2023, alle ore 16.

“Una vita dedicata al lavoro, un grandissimo lavoratore prima che imprenditore, sempre disponibile per amici e parenti, voluto bene da chiunque, persona onesta, come ormai non ce sono più”, il ricordo di quanti gli hanno voluto bene.