Comunali Foggia, Episcopo: “Dobbiamo avere questa città pulita e vivibile”

FOGGIA – Catapultata nell’agone politico, Maria Aida Episcopo si trova a suo agio, per sua stessa ammissione. La candidata sindaca del campo largo progressista si è calata nella parte e, col passare dei giorni, la palestra della campagna elettorale ha forgiato i suoi discorsi sul palco.

Predica prudenza: preferisce sentirsi “un passo dietro la meta”, pronta all’allungo. Il suo comitato è pieno di fiori, simbolo di quella gentilezza che è la filosofia della sua sfida. La sua agenda è zeppa di appuntamenti e colloqui.

“Nel mio gruppo di lavoro del campo largo progressista c’è tanta comunità di intenti, tanta generosa compartecipazione, per cui abbiamo lavorato assieme alla stesura del programma e all’organizzazione della campagna elettorale che, come si può notare, non sovrappone circostanze, date ed eventi. Ovviamente, con i competitor noto a pelle una certa diffidenza nei confronti della mia compagine di appartenenza, ma non sono interessata affatto a venti parolai o a contraccambiare degli insulti generici e non fondati su fatti e atti. Io vengo dal mondo del diritto, oltre che dal mondo delle scienze umane: il mondo del diritto mi insegna di attenermi alle fonti atto e alle fonti fatto, quindi non alle credenze o alle false coscienze, il mondo delle scienze umane, invece, mi insegna ad avere sempre rispetto per tutti e per ciascuno”.

In cuor suo, le piacerebbe che il risultato evidenziasse l’apprezzamento della sua candidatura. E se nella coalizione opposta puntano tutto sulla sintonia con il governo nazionale, lei può spendere il feeling con la Regione Puglia.

I confronti non le piacciono?

No, ne ho fatti già nove (alla data del 13 ottobre). Io non vado in casa di coloro dei quali non apprezzo la linea editoriale. Sono stata in Rai, a Telefoggia, sono stata a FoggiaTv, all’Aiga, all’Arcigay, alla rete educativa delle scuole. C’è stata una defezione per motivi indifferibili che è sta stigmatizzata, strumentalizzata in un modo proprio piccino. Non voglio dire altro. Segnalo che in tv, a Telefoggia, era assente un candidato, e un altro candidato era assente in un altro contesto e non ho sollevato alcuna polemica. Oltretutto, c’è un candidato che arriva sistematicamente anche con mezz’ora, 40 minuti di ritardo, ma io voglio impiegare il mio tempo esclusivamente a parlare con le persone. Incontro nuclei di cittadini massivi, dalla mattina alla sera. Non sto nell’ufficio. Vado nelle case, nei gruppi, nelle strade, nei rioni, nei luoghi associativi che mi invitano.

Passiamo ai temi. Il servizio di igiene urbana presenta una serie di arcinote criticità. I commissari hanno affidato in house per altri 9 anni il servizio ad Amiu. Come pensa di intervenire?

Il contratto novennale del Comune è una realtà da cui dobbiamo partire, però non ci adegueremo passivamente, ma esigeremo dal socio di maggioranza di onorare fedelmente i diritti di questa città. Noi dobbiamo avere questa città pulita, vivibile, igienicamente controllata, per cui i cassonetti devono essere sostituiti. Bisogna avviare la raccolta porta a porta, anche il cassonetto intelligente, la differenziata, e andremo comunque a constatare anche il piano industriale collegato al contratto novennale, perché, per esempio, sugli indici quantitativi della differenziata pensiamo che il dato sia troppo fiducioso. E non è così. Una cosa voglio dire, che qualunque siano le nostre energiche attenzioni sull’assolvimento delle clausole del contratto, le 270 famiglie che lavorano in Amiu sono garantite da una strenua difesa dei livelli occupazionali in corso. La loro stabilità lavorativa non corre alcun pericolo.

Lo riporta foggiatoday.it.