Lecco-Foggia, il questore emette 3 Daspo per comportamenti pericolosi

FOGGIA – La partita Lecco-Foggia del 18 giugno 2023, caratterizzata da profili di rischio, aveva fatto registrare delle intemperanze poste in essere dalla tifoseria locale. A seguito dei necessari approfondimenti condotti da personale della Digos e del locale Gabinetto Provinciale Polizia Scientifica, il Questore di Lecco Ottavio Aragona ha emesso 3 (tre) Daspo nei confronti di altrettanti tifosi del Lecco, all’epoca dei fatti rispettivamente di 30, 31 e 40 anni.

Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza interno all’impianto “Rigamonti-Ceppi” ed alle riprese effettuate dalla Polizia Scientifica, si è risaliti all’identità dei tre soggetti.

In particolare, i tre tifosi si sono resi autori, durante lo svolgimento del predetto incontro di calcio, delle seguenti pericolose condotte: uno, dopo aver maneggiato un artifizio pirotecnico acceso con emissione di vistoso fumo, ergendosi sulla recinzione, lo lanciava poi in strada; l’altro dopo aver acceso, a più riprese, diversi artifizi pirotecnici del tipo fumogeno/torcia con contestuale propagazione di fiamma e fumo, li agitava pericolosamente ergendosi sulla recinzione, distribuendo altresì ad altri tifosi artifizi pirotecnici (fumogeni), dando indicazioni per l’accensione; il terzo, dopo aver agitato un fumogeno/torcia acceso con contestuale emissione di vistoso fumo, aggrappandosi alla recinzione, lo lasciava cadere in mezzo agli spettatori siti sulla gradinata del settore.

I soggetti colpiti dal provvedimento dovranno tutti stare lontano dai luoghi dove si svolgono competizioni calcistiche per un periodo di ANNI 1 (UNO).