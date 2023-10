Manfredonia, una scuola nata 68 anni fa

MANFREDONIA (FOGGIA) – (di Giovanni Ognissanti) Era il 18 ottobre 1955, quando fu inaugurata la prima pietra dell’edifico che poi ospitò le Scuole Marittime di Manfredonia (ENEM). Quella, fu una istituzione scolastica nata nel pieno del “boom” della settore della pesca sipontina.

Grazie alla Cassa per il Mezzogiorno ed ai buoni uffici del dott. Cusmai, sipontino e funzionario del Ministero competente, presero forma numerose imbarcazioni, che andarono a sostituire le vecchie remo-veliche.

Nell’ottobre di 68 anni fa, l’edificio venne “inaugurato” del Presidente della Provincia, on. Petrilli, e dall’avv. Dino Tizzani, assessore ai lavori pubblici di Capitanata. All’epoca, la Provincia aveva enormi competenze, perché le Regioni ebbero piena funzionalità solo a partire dagli anni ’70. E a proposito di Tizzani, la città di Manfredonia gli ha dedicato qualche ricordo…?

Personaggi di sconosciuta fama sono riusciti ad avere anche una “avenue”, anche se rimasta incompleta, ed anche una piazza o piazzetta (sic!).Ritornando all’edificio scolastico, come primo direttore fu individuato il prof. Mario Sabino, napoletano con esperienza nel settore, e le Scuole Marittime ebbero il merito di formare tanti ragazzi che vennero strappati dalla miseria ed incanalati in una adeguata formazione.

Possiamo affermare che fu uno dei primi esperimenti di formazione professionale. Del resto, qualcosa del genere, in una città che stava scoprendo i profitti e gli extra profitti, stava avvenendo nel settore della ristorazione. Infatti, la parrocchia della Chiesa Stella, nella antica Masseria in contrada Pace appartenuta al Barone Cessa, e poi donata all’Opera Pia, dei quali il Parroco era amministratore, organizzava corsi per cuoco e barista.

Le suddette attività poi proseguirono a Calenella presso un noto camping, e numerosi cuochi hanno preso il largo in una professione qualificata e qualificante. Tra questi D’Ambrosio (Coppola Rossa), Lo Riso (Ceceuille); e di lì a poco nascerà nei pressi della Scuola Marittima, una delle strutture recettive più grandi del territorio e cioè l’Hotel Gargano ad opera della famiglia Pesante di Foggia, ma da anni presenti a Manfredonia come commercianti di legname.

L’Hotel Gargano aveva come Maître il compianto Alfonso D’Alessandro, presso il quale sono “usciti” ottimi professionisti come Michelino Prencipe e Orazio Nigri, dell’ ”Hotel del Golfo”.

Il paradosso ha voluto che laddove nacque un primo embrione di scuola alberghiera, proprio in quel luogo nacque il “mostro” dell’Anic, mortificando i sogni turistici della comunità sipontina. Invero, la venuta di Enrico Mattei non fu casuale; dopo la dismissione della miniera di bauxite a San Giovanni Rotondo, e la scoperta del metano, presso Ascoli Satriano, si doveva trovare una soluzione al problema della reindustrializzazione del territorio sipontino.

Mattei, da buon cacciatore, conosceva la laguna e si spinse più in là a Santa Tecla sul promontorio. Intuì immediatamente la vocazione turistica del Gargano. Dopo la sua dipartita il consigliere di amministrazione dell’ENI, on. Vincenzo Russo, fece di tutto per strappare ai baresi l’Anic, che in primo momento doveva essere allocata presso le Matine di San Leonardo. A proposito di lagune e paludi in quelle del Lago Salso, per un breve periodo fu ospite della famiglia Di Noia di Zapponeta il noto scrittore Ernest Miller Hemingway.

A Manfredonia, nei primi anni ’60, sorgeranno gli stabilimenti balneari a Macchia, tra cui quello di Quitadamo (l’attuale Baia Petra), e la piscina ovvero Lido Acqua di Cristo, lungo quell’arteria, interrotta dal Porto Industriale che portava a Calafico.

Nei primi anni ’60 a Manfredonia nasce una delle prime Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo d’ Italia grazie al rag. Tonino Murgo (dell’omonima farmacia), al dott. Mimì Rinaldi (direttore del mercato ittico) e all’avv. Matteo Pasqua (a quando una strada dedicata anche a loro… ahii i de… menti, senza offesa… ma nel senso di mancanza memoria storica di alcuni amministratori (e politici!!!).

Insomma la cittadina in riva al golfo era in fermento ed il costruttore Matteo Piemontese, grazie al genero ing. Bruno Martella e all’ing. Di Staso, partorisce la Scuola Marittima in poco più di tre anni, in riva la mare, in un luogo consono all’esercitazione delle attività marinaresche.

Poi successivamente quell’edificio ospitò l’Istituto Magistrale, e, vedi vedi… l’Istituto Tecnico Nautico (a sua volta trasferito “intelligentemente” in Via Dante Alighieri. Quella sede, con il trasloco del Nautico in Via S. T. Troiano, è divenuta una struttura ormai in piena decadenza, abbandonata al pubblico ludibrio, nella quale si è perso definitivamente pure lo splendido Planetario, orgoglio del prof. Giovanni Fantetti), poi il Liceo Classico ed oggi l’Alberghiero, per consolidare quel connubio tra scuola e ambiente, tanto caro ai novelli esegeti della pedagogia.

Così, quell’edifico in riva al mare, ci svela tanti aneddoti, e ci fa scrivere una piccola storia economica della nostra comunità, senza offendere gli “economisti” di facciata e di partito… “preso!”.

E ora in quei locali della Scuola Marittima, l’IPEOA “Michele Lecce”, l’istituto enogastronomico e alberghiero diretto dal Prof. Luigi Talienti, vuole continuare una tradizione, in un luogo ameno a due passi dalla costa e dalla fontana di “San Pietro” a ricordare quel binomio, “mare e territorio”, e quindi turismo, una realtà sacra per la sipontinità.

Una sede sinergica insieme con quella di San Giovanni Rotondo a significare che il turismo è sviluppo ed economia.

A cura di Giovanni Ognissanti

Didascalie Fotografiche a cura dell’Archivio Storico Sipontino:

01, Viale Miramare appena inaugurato, siamo nel 1933;

02, Prospettiva di Viale Miramare con la Rotonda, senza edifici e senza la zona ed il porto industriale;

03, La spiaggia, il lungomare e i primi palazzi, ancora senza la scuola

04, Viale Miramare e la spiaggia Castello oggi.