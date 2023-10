Muore a 22 anni in incidente con la fidanzata: lei ferita e incinta partorisce poco dopo

LECCE – La loro auto si ribalta. Lui muore, lei è ferita ed è grave, incinta quasi al nono mese. Viene portata di corsa in ospedale. Il loro bimbo è vivo, sta bene e anche se è dovuto nascere in anticipo e di corsa. È la triste storia di una giovanissima famiglia distrutta da un incidente stradale ancora senza spiegazioni.

Nella mattina di oggi, giovedì 19 ottobre, sulla statale Maglie-Lecce, l’auto guidata da Stefano Maggio, 22 anni, professione barista e nato nel comune salentino di Cutrofiano, si schianta contro il guardrail e si ribalta. Accanto a lui c’è la sua fidanzata, sua coetanea, quasi al nono mese di gravidanza. Stanno andando in ospedale, per un controllo, ma ci arriveranno solo la ragazza e il bimbo.

I soccorsi, allertati dagli altri automobilisti che hanno assistito all’incidente, sono arrivati in fretta.

Per Stefano, che «lavorava in un noto bar del suo paese, era molto conosciuto e stimato nella propria comunità, ora sconvolta da questo lutto» scrive LeccePrima, non c’è nulla da fare. Ma c’è speranza per la sua ragazza, che viene portata in ospedale. Le sue condizioni sono gravi, ma stabili. È cosciente, monitorata. Con lei ora c’è il suo bimbo, il piccolo sopravvissuto al destino cattivo di una famiglia spezzata a metà proprio quando stava per sbocciare.

Lo riporta lastampa.it.