Ospedale San Camillo De Lellis, il dott. Savino Dimalta nuovo Direttore Sanitario

Lโ€™impegno e la competenza del Dott. Dimalta, che succede al Dott. Serafino Talarico – al quale vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto in anni difficili per la struttura ed il sistema sanitario alle prese anche con la pandemia – , ha consentito allโ€™S.P.D.C. di divenire eccellenza e punto di riferimento nello specifico settore a livello regionale e nazionale.