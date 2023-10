Tragedia in Puglia: muore 22enne, grave fidanzata incinta di 8 mesi

LECCE – Tragedia della strada poco prima delle 9 di questa mattina nel Salento: sulla Maglie-Lecce, all’altezza dell’uscita Galugnano/Cavallino, una Fiat Punto si è ribaltata e un 22enne, Stefano Maggio, ha perso la vita. Ferita grave la fidanzata che viaggiava con lui, incinta all’ottavo mese. La vittima era originaria di Cutrofiano.

Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti: l’auto si è ribaltata impattando violentemente contro il guardrail.

La donna, coetanea della vittima, è stata trasportata all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, mentre per il giovane il 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso. A quanto si apprende le condizioni del feto sarebbero buone e la donna sarebbe stata ricoverata nel reparto di Ginecologia dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce per il parto. Indaga la polizia stradale.