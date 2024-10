Castelluccio dei Sauri: in fiamme tre auto in via Roma, indagano i carabinieri

Foggia. Attimi di grande paura nella serata di venerdì 18 ottobre 2024 a Castelluccio dei Sauri, quando un incendio ha devastato tre automobili parcheggiate in via Roma, all’altezza del civico 130. Il rogo, divampato intorno alle 23:30, ha coinvolto tre vetture lasciate in sosta nei pressi dell’ex cantina sociale, non lontano dal campo sportivo della cittadina. Le fiamme, sviluppatesi inizialmente su una delle auto, si sono propagate rapidamente, coinvolgendo anche gli altri due veicoli parcheggiati accanto, scatenando il panico tra i residenti.

La natura dell’incendio è ancora in fase di accertamento, ma si ipotizza che possa trattarsi di un corto circuito o di un atto doloso, ipotesi al vaglio degli inquirenti. I carabinieri della locale compagnia sono già al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e stabilire le cause del rogo, che ha scosso profondamente la piccola comunità.

L’incendio e i primi interventi sul posto

L’allarme è scattato poco dopo le 23:30, quando alcuni residenti della zona hanno notato del fumo denso e fiamme che avvolgevano una delle automobili parcheggiate in via Roma. L’incendio si è rapidamente esteso, alimentato dalla vicinanza delle altre vetture e dalla presenza di materiale infiammabile all’interno dei mezzi. Nel giro di pochi minuti, il fuoco ha inghiottito completamente le tre auto, generando alte colonne di fumo visibili anche a distanza.

Immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Foggia, che sono giunti sul posto con diverse squadre e mezzi antincendio. I pompieri hanno lavorato intensamente per oltre un’ora prima di riuscire a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area circostante, evitando che l’incendio si propagasse ulteriormente, soprattutto verso alcune abitazioni vicine e altre auto parcheggiate poco lontano.

“L’incendio è stato domato con successo, ma le operazioni di spegnimento sono state particolarmente complesse a causa della rapidità con cui le fiamme si sono propagate da una vettura all’altra,” ha dichiarato uno dei vigili del fuoco intervenuti. “Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma i danni ai veicoli sono ingenti.”

L’arrivo dei carabinieri e l’avvio delle indagini

Mentre i vigili del fuoco erano impegnati a spegnere le fiamme, sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Castelluccio dei Sauri, che hanno immediatamente avviato le prime indagini per chiarire le cause del rogo. Secondo le prime ricostruzioni, una delle auto, una berlina di medie dimensioni, avrebbe preso fuoco per motivi ancora non del tutto chiari, ma non si esclude alcuna pista. Gli investigatori, infatti, stanno esaminando diverse ipotesi, tra cui quella di un corto circuito interno alla vettura o di un’azione dolosa, anche se quest’ultima ipotesi resta, per il momento, solo una possibilità.

I carabinieri stanno ascoltando i proprietari delle auto coinvolte e alcuni testimoni che, allertati dalle fiamme, si sono affacciati per capire cosa stesse accadendo. Nonostante la tarda ora, diversi residenti hanno fornito informazioni utili agli investigatori, raccontando i minuti concitati in cui le auto sono state avvolte dalle fiamme e descrivendo eventuali movimenti sospetti visti nei paraggi.

Un elemento importante per chiarire l’accaduto potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Le forze dell’ordine hanno già acquisito i filmati delle telecamere comunali e di quelle di alcuni esercizi commerciali vicini per cercare di identificare eventuali persone coinvolte o movimenti sospetti nei minuti precedenti all’incendio.

