Foggia. Deceduto l'uomo investito ieri da un Fiorino in via Lucera

Tragedia questa mattina in seguito all’incidente stradale avvenuto ieri in via Lucera, dove un uomo è stato investito da un veicolo commerciale Fiat Fiorino.

L’uomo, immediatamente soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale in prognosi riservata, è purtroppo deceduto oggi a causa delle gravi ferite riportate nell’investimento.

L’incidente si è verificato ieri, quando l’uomo, di cui non sono ancora state diffuse le generalità, è stato travolto dal Fiorino mentre attraversava la strada. Il conducente del veicolo, che si è fermato subito per prestare soccorso, è stato interrogato dalla Polizia Locale, presente sul posto insieme ai sanitari per eseguire i rilievi del caso e stabilire la dinamica precisa dell’accaduto.