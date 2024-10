Manfredonia e Cerignola nel progetto 'Icehearts Europe' di UISP

Icehearts Europe è un’iniziativa ispirata al modello finlandese di Icehearts, nato negli anni ’90. Questo progetto si avvale dello sport e dell’attività fisica come strumenti educativi per offrire supporto a lungo termine a bambini e giovani in situazioni vulnerabili. In Italia, l’iniziativa è promossa dalla UISP, con l’obiettivo di migliorare il benessere infantile attraverso attività sportive e creative.

Durante il programma di nove mesi, un gruppo selezionato di bambini sarà accompagnato da un mentore, il quale li guiderà in varie discipline sportive e in momenti di gioco e creatività. Il progetto è attivo in undici città italiane, tra cui Manfredonia e Cerignola, e punta a favorire lo sviluppo sociale, emotivo e fisico dei partecipanti, incoraggiando uno stile di vita sano e il lavoro di squadra. Lo sport non è visto come un’attività d’élite, ma piuttosto come una forma di attività ricreativa, fondamentale per garantire inclusione, educazione e crescita personale.

Pur mantenendo i principi e la struttura del modello finlandese, ogni nazione adatterà l’iniziativa al proprio contesto e alle proprie risorse. La UISP avrà un ruolo centrale in questo processo, collaborando con scuole, famiglie e servizi locali attraverso la figura del mentore, l’adulto di riferimento.

Icehearts Europe è solo l’ultimo dei progetti realizzati dal comitato territoriale Foggia-Manfredonia della UISP, guidato da Orazio Falcone e dal suo team. Durante una recente conferenza stampa presso l’Aula consiliare del Comune di Manfredonia, è emerso che da quasi otto anni i dirigenti dell’associazione sono attivamente impegnati nella progettualità socio-sportiva. Attraverso l’ufficio progetti coordinato da Simona Dado e l’ufficio progetti regionale, hanno ottenuto risultati significativi, come la progettazione di rete. Negli ultimi dodici mesi, più di 130 associazioni hanno ricevuto fondi per modernizzare le attrezzature sportive (grazie all’Avviso F della Regione Puglia) e per sviluppare attività motorie destinate a fasce sociali svantaggiate (Avvisi A e D della Regione Puglia e Bandi di Sport & Salute).

Di notevole importanza è anche la partecipazione delle associazioni al bando ES della Regione Puglia per le manifestazioni sportive, che ha permesso lo svolgimento di eventi in tutta la provincia. Grazie ai recenti contributi, diverse associazioni di Manfredonia e dintorni avvieranno immediatamente percorsi di attività motoria per disabili, bambini, donne e anziani, contribuendo a rinvigorire il welfare dell’intero territorio provinciale.

Lo riporta Manfredonia News.