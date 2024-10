“È peggio di un carro bestiame, e purtroppo succede ogni giorno”.

Questa è solo una delle numerose segnalazioni che circolano sui social riguardo le difficoltà affrontate dai pendolari pugliesi, in particolare da chi utilizza la tratta ferroviaria Bari-Foggia negli orari di punta. Le lamentele sono cresciute a seguito di un episodio specifico: un video condiviso da un lettore, che ha ripreso la situazione sul treno regionale delle 14:05 del 18 ottobre, tra le stazioni di Bari Centrale e San Severo, documenta l’ennesimo disservizio che coinvolge centinaia di passeggeri. Il filmato mostra vagoni stracolmi, con persone costrette a viaggiare in condizioni di estremo affollamento, una situazione ormai tristemente comune per chi percorre abitualmente quella tratta.

In aggiunta ai ritardi, che sono un problema costante, l’affollamento dei treni è diventato motivo di particolare preoccupazione per i viaggiatori. La capienza dei vagoni sembra spesso insufficiente a gestire il numero di pendolari, e questo porta a disagi di vario genere: oltre alla difficoltà di trovare un posto a sedere, chi porta con sé una bicicletta – come documentato nel video – fatica a trasportarla in sicurezza. Nel filmato si vede chiaramente come alcuni passeggeri si trovino costretti a tenere le biciclette in equilibrio, cercando di non perdere l’equilibrio a causa della calca. Altri, invece, sembrano rassegnati e, per distrarsi, guardano lo schermo del proprio smartphone.

Ma l’episodio del 18 ottobre non è un caso isolato. Già il 15 ottobre scorso, un altro evento aveva paralizzato la linea ferroviaria tra Bari Santo Spirito e Giovinazzo per circa due ore, in seguito al ritrovamento di alcuni ordigni bellici. Sebbene si sia trattato di una situazione straordinaria, è solo l’ennesimo capitolo in una lunga serie di disagi che i viaggiatori della linea Bari-Foggia devono affrontare quotidianamente.

Il Comitato dei Pendolari Pugliesi è intervenuto più volte per denunciare la gravità della situazione. “Ogni giorno sono migliaia le persone che subiscono disagi inaccettabili”, afferma un portavoce del comitato. “I continui ritardi e le condizioni in cui siamo costretti a viaggiare stanno mettendo a dura prova le vite di pendolari che dipendono dal treno per motivi di lavoro, studio o anche per visite mediche. I loro impegni vengono costantemente messi a rischio per colpa di un sistema di trasporto inefficiente”.

La frustrazione dei pendolari nasce non solo dai frequenti ritardi e dai treni sovraffollati, ma anche dall’impressione che i problemi strutturali del sistema ferroviario pugliese siano rimasti irrisolti per troppo tempo. “La Puglia sconta da anni un ritardo infrastrutturale che sembra non trovare soluzione. Quando si verificano guasti o interruzioni, l’intera rete ferroviaria collassa, e la mancanza di un’infrastruttura adeguata a gestire questi imprevisti peggiora una situazione già critica”, continua il comitato. “Se davvero esiste un deficit infrastrutturale, come si sente spesso ripetere, allora è urgente intervenire con soluzioni rapide. Non è più tollerabile che migliaia di persone paghino ogni giorno, con il proprio tempo e la propria pazienza, i costi di un sistema che non funziona”.

Il malcontento dei viaggiatori continua a crescere, alimentato dalle testimonianze che circolano sui social network, dove le immagini e i video delle condizioni dei treni vengono condivisi quotidianamente. Queste denunce pubbliche hanno portato alla luce una questione che, secondo i pendolari, non può più essere ignorata.

La protesta, che negli ultimi tempi ha preso piede soprattutto sui social, sembra aver finalmente catturato l’attenzione delle autorità. Tuttavia, nonostante le promesse di miglioramenti, la sensazione tra i viaggiatori è che poco o nulla sia cambiato. “Le parole non bastano più”, conclude il comitato dei Pendolari Pugliesi. “Serve un intervento concreto e immediato per evitare che la situazione si trasformi in una vera e propria emergenza, se non lo è già”.

Per molti, quello che una volta era un viaggio di routine è ormai diventato una fonte quotidiana di stress e frustrazione, con conseguenze tangibili sulle loro vite lavorative, personali e scolastiche. L’appello è chiaro: migliorare subito le condizioni di viaggio per chi, ogni giorno, affida i propri spostamenti al sistema ferroviario pugliese.

Fonte: Repubblica di Bari, di Daniele Leuzzi