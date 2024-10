SABATO: un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con acquazzoni o temporali in attenuazione nel corso della serata.

Nello specifico su Daunia e Tavoliere cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana; su murge e litorale adriatico settentrionale cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni; sul litorale adriatico meridionale molto nuvoloso o coperto per tutto l’arco della giornata con piogge e rovesci pomeridiani, anche a sfondo temporalesco; su litorale ionico e Salento Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano. Venti moderati dai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 3350 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto da mosso a molto mosso.

NUOVO PEGGIORAMENTO DEL TEMPO DURANTE IL WEEKEND – A partire dalla giornata di venerdì, è previsto un un diffuso aumento della nuvolosità associato a qualche rapido ed isolato piovasco, prodromo della perturbazione attesa per il weekend, associata a piogge e rovesci diffusi, oltre a qualche temporale, localmente anche intenso. Temperature in lieve calo nel weekend. Con l'inizio della prossima settimana è ancora prevista variabilità atmosferica, con qualche possibile nota instabile, inframezzata da spazi asciutti. Tendenza tuttavia ancora da confermare e dettagliare.