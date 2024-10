Cerignola. Il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, ha nuovamente sollecitato il Prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, con una nota ufficiale, chiedendo un intervento tempestivo per contrastare l’allarmante aumento dei roghi di rifiuti e materiali di scarto nell’area. Negli ultimi giorni, infatti, la centrale operativa della Polizia Locale ha ricevuto numerose segnalazioni relative a episodi di incendio di rifiuti, una pratica illegale che sta preoccupando la comunità locale.

Nella comunicazione inviata al Prefetto, il sindaco Bonito ha espresso la necessità di un’azione coordinata da parte delle autorità competenti per rafforzare i controlli e adottare misure efficaci in grado di prevenire e reprimere questi comportamenti. “È indispensabile un intervento deciso,” si legge nella nota, “che vada oltre la semplice reazione a emergenze puntuali. Serve una strategia di lungo termine per arginare questo fenomeno che danneggia l’ambiente e mette a rischio la salute dei cittadini.”

Il ruolo della Polizia Locale e l’appello alle forze dell’ordine

Bonito ha rivolto un appello alle forze dell’ordine presenti sul territorio, esortandole a collaborare attivamente con la Polizia Locale, la quale già sta affrontando con impegno il problema dei roghi. In particolare, ha sottolineato come solo poche settimane fa un intervento congiunto tra Polizia Locale e Vigili del Fuoco abbia permesso di spegnere uno di questi incendi. Tuttavia, il sindaco ha ribadito che gli sforzi finora compiuti non sono sufficienti di fronte all’aumento del fenomeno.

“Non possiamo permetterci di abbassare la guardia,” ha dichiarato Bonito, “la situazione richiede la massima attenzione e un rafforzamento delle misure di prevenzione e controllo.” Il sindaco ha poi elogiato il lavoro svolto dalle forze dell’ordine locali, ma ha ribadito l’urgenza di un maggiore supporto da parte di tutte le autorità competenti.

Azioni concrete e soluzioni a breve termine

Nel corso della mattinata, Bonito ha incontrato l’assessora alla Sicurezza, Teresa Cicolella, per studiare soluzioni immediate e incisive volte a contrastare il fenomeno dei roghi. “Abbiamo deciso di intensificare la presenza della Polizia Locale nelle ore serali, soprattutto nelle aree rurali dove si verificano con maggiore frequenza questi episodi,” ha spiegato il sindaco. “Non si tratta di una misura temporanea, ma di un piano strategico che mira a dissuadere chiunque pensi di poter agire indisturbato.”

L’incontro ha portato alla definizione di un piano di azione che prevede non solo l’aumento della sorveglianza, ma anche l’impiego di tecnologie di controllo avanzate per monitorare in tempo reale le aree più a rischio. “Il nostro obiettivo è prevenire piuttosto che dover affrontare le emergenze,” ha aggiunto Cicolella, “ed è per questo che stiamo studiando anche l’eventuale installazione di nuove telecamere di sorveglianza nei punti critici.”

La collaborazione con l’assessorato all’Ambiente e le associazioni locali

Il sindaco ha inoltre sottolineato che il problema dei roghi di rifiuti è all’attenzione anche dell’assessorato all’Ambiente, guidato da Domenico Dagnelli. Quest’ultimo ha già avviato una collaborazione con diverse associazioni ambientali attive sul territorio, al fine di sensibilizzare la comunità e promuovere iniziative mirate alla tutela dell’ambiente. “Non possiamo risolvere questo problema solo con azioni repressive,” ha dichiarato Dagnelli, “serve un impegno collettivo per educare i cittadini e promuovere una cultura del rispetto per l’ambiente.”

A tal proposito, l’assessorato all’Ambiente ha in programma di organizzare un incontro pubblico per discutere del fenomeno dei roghi di rifiuti e delle possibili soluzioni. “La data dell’incontro sarà comunicata a breve,” ha precisato il sindaco, “e sarà un’occasione importante per coinvolgere tutta la cittadinanza in un dibattito serio e partecipato.”

Bonito: “Non basta parlare, servono fatti”

Nel concludere il suo intervento, Bonito ha ribadito che l’appello al Prefetto non è un atto di mera formalità. “Il nostro non è un intervento carico di sterile retorica,” ha dichiarato il sindaco. “Siamo pienamente consapevoli che una lettera da sola non risolverà il problema. Quello che chiediamo è un impegno concreto e coordinato tra tutte le autorità competenti.”

Bonito ha poi ricordato come la sicurezza e la tutela dell’ambiente siano priorità dell’amministrazione comunale, e ha assicurato che continuerà a lavorare per garantire la salute e il benessere dei cittadini. “Non ci fermeremo finché questo fenomeno non sarà debellato,” ha concluso il sindaco. “Le azioni che stiamo mettendo in campo sono solo l’inizio di un percorso che richiederà il coinvolgimento di tutti: istituzioni, cittadini e associazioni.”

La situazione dei roghi: un problema diffuso

Il fenomeno dei roghi di rifiuti rappresenta una piaga che affligge diverse aree del Sud Italia, e Cerignola non fa eccezione. Questi incendi, spesso appiccati per smaltire illegalmente rifiuti e scarti industriali, rappresentano una grave minaccia per l’ambiente e la salute pubblica. Le sostanze tossiche rilasciate nell’aria durante la combustione possono avere effetti devastanti, in particolare per le fasce più vulnerabili della popolazione.

La richiesta di Bonito di un intervento deciso da parte del Prefetto di Foggia si inserisce in questo contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza ambientale. La speranza è che, attraverso un rafforzamento dei controlli e una maggiore collaborazione tra le istituzioni, si possa finalmente mettere fine a questo fenomeno.

