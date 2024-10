Vitulano Drugstore Manfredonia: la Serie A comincia a Pomezia

Nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa da mister David Ceppi si evincono tutte le buone sensazioni percepite nell’ambiente sipontino dopo il precampionato: “euforia” è la parola utilizzata dal tecnico perugino che ha notato un crescendo di prestazioni. Il contesto è sempre quello di un gruppo nuovo che sta lavorando sull’affiatamento, avendo anche sopperito ad alcune assenze. Con Wilmer Cabarcas Ronaldo appena rientrato dal Mondiale e Diohan Barbieri in fase di recupero da un infortunio, sfida lanciata alla massima categoria.

“Abbiamo lavorato sui dettagli, con sei giocatori nuovi in rosa. Siamo pronti per la prima gara ma il cammino è appena iniziato e per essere pronti per il campionato dobbiamo conoscerci di più, passare attraverso situazioni buone e meno buone. Domani sarà un test molto importante.”

Alla ventesima stagione sulle panchine, Ceppi è chiamato ad un’annata speciale ed i suoi giocatori saranno i protagonisti: “Posso dire che mi ha impressionato l’amalgama che si sta creando. Sono stati scelti in modo capillare i giocatori, pensando anche alla caratterialità degli stessi. In questa parte di stagione si è creata un’aria molto buona nello spogliatoio, che deve essere confermata dai risultati del campo.“

Parlando dei padroni di casa, la Fortitudo Pomezia 1957 è una società stabile ed ambiziosa. Partendo dal patron Alessio Bizzaglia, l’ambiente attorno al parquet vanta da diverse stagioni progetti di spessore. L’organico è stato rinnovato ed affidato ad un nuovo tecnico di grande esperienza e competenza come mister Gianfranco “Ciccio” Angelini.

Una squadra chiamata a fare bene in questa Serie A e conscia dell’importanza della prima sfida, come si evince dalle parole del capitano Francesco Molitierno: “La prima partita della stagione è sempre un’incognita, sia per noi che per loro. In queste situazioni, sono i dettagli a fare la differenza: contrasti vinti, seconde palle, e la capacità di mantenere la calma nei momenti cruciali. Siamo pronti a dare tutto in campo, e sappiamo che ogni punto guadagnato in questo campionato può essere determinante per raggiungere i nostri obiettivi.”

La terna arbitrale sarà composta dal primo arbitro Giulio Colombin di Bassano del Grappa, il secondo arbitro Andrea Cini di Perugia ed il cronometrista Pierluigi Minardi di Cosenza.

Segue l’elenco dei convocati.

Fortitudo Pomezia: 1 Fionchetti (p), 4 Gattarelli D., 5 Mentasti, 9 Lopes, 10 Tiaguinho, 11 Bueno, 12 Gattarelli A. (p), 14 Ângelo, 16 Cutrupi, 18 Raubo, 22 Molitierno (c)(p), 30 Dudu. All. Angelini.

Vitulano Drugstore Manfredonia: 3 Ronaldo, 4 Lucho, 7 Murgo (vc), 10 Barbieri, 11 Canal (c), 12 Ainsa (p), 14 Djelveh, 16 André, 17 Nenna, 20 Belloni, 21 Pezzin, 22 Musumeci, 23 Dovara (p). All. Ceppi.

Si ringraziano Pierfrancesco Gallifuoco (Sportivamente) e Alessandro Bellardini (Responsabile Comunicazione Gruppo Bizzaglia) per le dichiarazioni.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Lucia Melcarne

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5