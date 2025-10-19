C’è un piccolo capolavoro nascosto nel primo album di Rino Gaetano, Ingresso Libero (1974): si intitola “Agapito Malteni – Il Ferroviere”.

Una canzone ironica e malinconica, che profuma di treni, di terra e di mare.

E soprattutto parla di Manfredonia e del Tavoliere, con la forza evocativa di un racconto in musica.

Un ferroviere di Manfredonia

Il protagonista, Agapito Malteni, è un ferroviere di Manfredonia:

“Agapito Malteni era un ferroviere /

Viveva a Manfredonia giù nel Tavoliere…”

Rino Gaetano sceglie un nome e un luogo reali — un uomo comune, con una vita semplice e un mestiere onesto.

In quella figura il cantautore calabrese vede l’Italia popolare del dopoguerra: operai, emigranti, contadini diventati lavoratori dell’industria, gente che “abbandona spesso il suo paesello / lasciando la sua falce in cambio di un martello”.

Una frase che vale più di un saggio sociologico: dentro c’è l’emigrazione, la fatica, il cambiamento e anche un certo smarrimento.

Il Tavoliere come metafora del Sud

Il Tavoliere delle Puglie, dove “Agapito viveva”, non è solo una cornice geografica.

È il simbolo di un Sud che si trasforma, sospeso tra la campagna e la fabbrica, tra la falce e il martello.

Gaetano conosce bene quel mondo: terre larghe, venti forti, treni che portano via intere generazioni in cerca di fortuna.

Da Manfredonia, il ferroviere guarda scorrere la vita attraverso il finestrino del suo locomotore: “Dall’alto della sua locomotiva” osserva la gente che parte e non torna più. C’è un senso di impotenza, ma anche di dignità e speranza.

“Negli occhi si leggeva: molto complessato”, scrive Gaetano.

Agapito non è un eroe, né un martire: è un uomo normale, uno dei tanti.

Ma proprio per questo diventa un simbolo: il volto umano di un’Italia che cambia troppo in fretta, lasciando dietro di sé chi non riesce a tenere il passo.

La locomotiva che guida diventa metafora del progresso: potente, ma anche alienante.

Un mezzo che unisce e divide, che trasporta e separa.

Rino Gaetano e l’amore per il Sud

Nella poetica di Rino Gaetano c’è sempre un’attenzione viva per il Sud dimenticato:

per la provincia, per la gente comune, per chi lavora senza clamore.

Con “Agapito Malteni” il cantautore non racconta solo un ferroviere, ma un modo di essere italiani: ironici, malinconici, resilienti.

Manfredonia, nel brano, diventa così una città simbolo, punto di partenza e di ritorno, specchio del Tavoliere e dell’anima meridionale.

Un messaggio ancora attuale

A cinquant’anni di distanza, la storia di Agapito Malteni parla ancora al presente.

Le migrazioni interne continuano, i giovani del Sud partono, le ferrovie restano simbolo di speranza e di distanza.

E la voce di Gaetano, con la sua ironia poetica, ci ricorda che dietro ogni treno che parte c’è sempre un volto, un sogno, un amore lasciato a metà.