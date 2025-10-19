C’è un piccolo capolavoro nascosto nel primo album di Rino Gaetano, Ingresso Libero (1974): si intitola “Agapito Malteni – Il Ferroviere”.
Una canzone ironica e malinconica, che profuma di treni, di terra e di mare.
E soprattutto parla di Manfredonia e del Tavoliere, con la forza evocativa di un racconto in musica.
Un ferroviere di Manfredonia
Il protagonista, Agapito Malteni, è un ferroviere di Manfredonia:
“Agapito Malteni era un ferroviere /
Viveva a Manfredonia giù nel Tavoliere…”
Rino Gaetano sceglie un nome e un luogo reali — un uomo comune, con una vita semplice e un mestiere onesto.
In quella figura il cantautore calabrese vede l’Italia popolare del dopoguerra: operai, emigranti, contadini diventati lavoratori dell’industria, gente che “abbandona spesso il suo paesello / lasciando la sua falce in cambio di un martello”.
Una frase che vale più di un saggio sociologico: dentro c’è l’emigrazione, la fatica, il cambiamento e anche un certo smarrimento.
Il Tavoliere come metafora del Sud
Il Tavoliere delle Puglie, dove “Agapito viveva”, non è solo una cornice geografica.
È il simbolo di un Sud che si trasforma, sospeso tra la campagna e la fabbrica, tra la falce e il martello.
Gaetano conosce bene quel mondo: terre larghe, venti forti, treni che portano via intere generazioni in cerca di fortuna.
Da Manfredonia, il ferroviere guarda scorrere la vita attraverso il finestrino del suo locomotore: “Dall’alto della sua locomotiva” osserva la gente che parte e non torna più. C’è un senso di impotenza, ma anche di dignità e speranza.
“Negli occhi si leggeva: molto complessato”, scrive Gaetano.
Agapito non è un eroe, né un martire: è un uomo normale, uno dei tanti.
Ma proprio per questo diventa un simbolo: il volto umano di un’Italia che cambia troppo in fretta, lasciando dietro di sé chi non riesce a tenere il passo.
La locomotiva che guida diventa metafora del progresso: potente, ma anche alienante.
Un mezzo che unisce e divide, che trasporta e separa.
Rino Gaetano e l’amore per il Sud
Nella poetica di Rino Gaetano c’è sempre un’attenzione viva per il Sud dimenticato:
per la provincia, per la gente comune, per chi lavora senza clamore.
Con “Agapito Malteni” il cantautore non racconta solo un ferroviere, ma un modo di essere italiani: ironici, malinconici, resilienti.
Manfredonia, nel brano, diventa così una città simbolo, punto di partenza e di ritorno, specchio del Tavoliere e dell’anima meridionale.
Un messaggio ancora attuale
A cinquant’anni di distanza, la storia di Agapito Malteni parla ancora al presente.
Le migrazioni interne continuano, i giovani del Sud partono, le ferrovie restano simbolo di speranza e di distanza.
E la voce di Gaetano, con la sua ironia poetica, ci ricorda che dietro ogni treno che parte c’è sempre un volto, un sogno, un amore lasciato a metà.
2 commenti su "Agapito Malteni, il ferroviere di Rino Gaetano: un inno a Manfredonia e al Tavoliere"
Troppo geniale e visionario, troppo onesto e geniale, troppo audace per poter vivere a lungo. I suoi testi sono sempre attuali! Un grandissimo meridionale che amava il sud e anche l’Italia…indimenticabile❤️❤️❤️
la differenza è che adesso il treno non c’è più e si parte con l’autobus……