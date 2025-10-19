Edizione n° 5859

BALLON D'ESSAI

SPORTELLI // Manfredonia ricorda il Capitano Saverio Sportelli a un anno dalla scomparsa
18 Ottobre 2025 - ore  15:14

CALEMBOUR

FOGGIA // Donna muore e parenti aggrediscono soccorritori a Foggia
19 Ottobre 2025 - ore  11:19

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Agapito Malteni, il ferroviere di Rino Gaetano: un inno a Manfredonia e al Tavoliere

MANFREDONIA Agapito Malteni, il ferroviere di Rino Gaetano: un inno a Manfredonia e al Tavoliere

C’è un piccolo capolavoro nascosto nel primo album di Rino Gaetano, Ingresso Libero (1974): si intitola “Agapito Malteni – Il Ferroviere”.

Agapito Malteni, il ferroviere di Rino Gaetano: un inno a Manfredonia e al Tavoliere

Agapito Malteni, il ferroviere di Rino Gaetano: un inno a Manfredonia e al Tavoliere - immagine riprodotta con AI

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
19 Ottobre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

C’è un piccolo capolavoro nascosto nel primo album di Rino Gaetano, Ingresso Libero (1974): si intitola “Agapito Malteni – Il Ferroviere”.
Una canzone ironica e malinconica, che profuma di treni, di terra e di mare.
E soprattutto parla di Manfredonia e del Tavoliere, con la forza evocativa di un racconto in musica.

Un ferroviere di Manfredonia

Il protagonista, Agapito Malteni, è un ferroviere di Manfredonia:

“Agapito Malteni era un ferroviere /
Viveva a Manfredonia giù nel Tavoliere…”

Rino Gaetano sceglie un nome e un luogo reali — un uomo comune, con una vita semplice e un mestiere onesto.
In quella figura il cantautore calabrese vede l’Italia popolare del dopoguerra: operai, emigranti, contadini diventati lavoratori dell’industria, gente che “abbandona spesso il suo paesello / lasciando la sua falce in cambio di un martello”.

Una frase che vale più di un saggio sociologico: dentro c’è l’emigrazione, la fatica, il cambiamento e anche un certo smarrimento.

Il Tavoliere come metafora del Sud

Il Tavoliere delle Puglie, dove “Agapito viveva”, non è solo una cornice geografica.
È il simbolo di un Sud che si trasforma, sospeso tra la campagna e la fabbrica, tra la falce e il martello.
Gaetano conosce bene quel mondo: terre larghe, venti forti, treni che portano via intere generazioni in cerca di fortuna.

Da Manfredonia, il ferroviere guarda scorrere la vita attraverso il finestrino del suo locomotore: “Dall’alto della sua locomotiva” osserva la gente che parte e non torna più. C’è un senso di impotenza, ma anche di dignità e speranza.

“Negli occhi si leggeva: molto complessato”, scrive Gaetano.
Agapito non è un eroe, né un martire: è un uomo normale, uno dei tanti.
Ma proprio per questo diventa un simbolo: il volto umano di un’Italia che cambia troppo in fretta, lasciando dietro di sé chi non riesce a tenere il passo.

La locomotiva che guida diventa metafora del progresso: potente, ma anche alienante.
Un mezzo che unisce e divide, che trasporta e separa.

Rino Gaetano e l’amore per il Sud

Nella poetica di Rino Gaetano c’è sempre un’attenzione viva per il Sud dimenticato:
per la provincia, per la gente comune, per chi lavora senza clamore.
Con “Agapito Malteni” il cantautore non racconta solo un ferroviere, ma un modo di essere italiani: ironici, malinconici, resilienti.

Manfredonia, nel brano, diventa così una città simbolo, punto di partenza e di ritorno, specchio del Tavoliere e dell’anima meridionale.

Un messaggio ancora attuale

A cinquant’anni di distanza, la storia di Agapito Malteni parla ancora al presente.
Le migrazioni interne continuano, i giovani del Sud partono, le ferrovie restano simbolo di speranza e di distanza.
E la voce di Gaetano, con la sua ironia poetica, ci ricorda che dietro ogni treno che parte c’è sempre un volto, un sogno, un amore lasciato a metà.

2 commenti su "Agapito Malteni, il ferroviere di Rino Gaetano: un inno a Manfredonia e al Tavoliere"

  1. Troppo geniale e visionario, troppo onesto e geniale, troppo audace per poter vivere a lungo. I suoi testi sono sempre attuali! Un grandissimo meridionale che amava il sud e anche l’Italia…indimenticabile❤️❤️❤️

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Avete mai fatto caso che ogni tanto si incrocia qualcuno che non va fatto incazzare? Quello sono io!” Clint Eastwood - Walt Kowalski

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.